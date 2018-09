Diese Belohnung bekommen Activision-Mitarbeiter nach 15 Jahren Treue

Reddit-User machte Geschenk öffentlich

Seit 15 Jahren arbeitet der Vater von Reddit-Nutzer "MaxTurnbull" bei Activision-Blizzard. Der Sohn hat nun öffentlich gemacht, welche Prämien Mitarbeiter für die langjährige Loyalität erhalten. Konkret wurde dem Mitarbeiter sieben versilberte Controller geschenkt – allesamt von wichtigen Konsolen wie der Xbox 360, der Playstation 2, der Wii, dem Super Nintendo und dem NES. Auch der berühmte Joystick von Atari ist Teil des Kunstwerks.

Blizzard-Mitarbeiter bekommen anderes Geschenk

In dem Reddit-Posting ging der User auch auf die Fragen der Nutzer ein. So ist sein Vater nicht Entwickler von Games, sondern kümmert sich um die Distribution von Spielen in Europa. Er soll auch immer wieder Figuren aus dem Activision-Universum nach Hause bringen. Ferner ist er Teil der Activision-Sparte – Blizzard-Mitarbeiter bekommen für ihre Loyalität andere Geschenke.

Games-Konzern mit höchstem Umsatz

Activision Blizzard ist hinsichtlich des Umsatzes das erfolgreichste Unternehmen im Games-Sektor. Mehrheitseigner ist Vivendi. Der Jahresumsatz soll 2015 4,66 Milliarden US-Dollar betragen haben. Der Konzern entstand durch eine Fusion im Jahr 2007. Damals wurde Activision und Vivendi zusammengelegt. (red, 04.09.2018)