Cool, laut und ekelig basteln

Höher, schneller, weiter: Ein rekordverdächtiges Bastelbuch versammelt 60 Ideen und Bastelanleitungen

Der Verschleiß an Tixo ist derzeit enorm: Es gibt nichts, was die Kleine nicht mit dem Klebeband zusammenkleben oder umwickeln mag. Gebastelt wird allein. Die Eltern sind nur dann gefragt, wenn das Tixo sich nicht ausziehen lässt – also gefühlt alle drei Minuten. Hauptsache, es entstehen tolle Kunstwerke. Geht einmal der Schmäh aus, helfen Bastelanleitungen. Eine sehr gute haben Katja Enseling und Ruth Niehoff geschrieben – wenn auch für etwas ältere Kinder. Ihr Rekord-Bastelbuch richtet sich an Kinder ab dem achten Lebensjahr. Es bietet "60 Kreativ-Ideen für deine Olympiade".

Der Vorgabe folgend sind die Basteleien in die Kategorien "Höher", "Schneller" und "Weiter" eingeteilt. Es gibt aber auch "Cooles", "Lautes" und "Ekeliges". Wer Letzteres will, kann "Kackwurst-Kekse" aus Zartbitterschokolade backen. Sie schauen wirklich grauslich aus! Was es sonst gibt: ein Katapult, Jonglierkeulen, eine Rakete, ein Seifenkistl etc. Jedes Werk wird in Schritten und Fotos erklärt. Daneben findet sich eine Materialliste. Da kann man nur sagen: Auf die Plätze, fertig los! (Peter Mayr, 6.9.2018)