Welche Bühnen- und Serienfiguren haben Ihre Kindheit bereichert?

Kasperl und Co gehen in Pension – was bleibt, sind Kindheitserinnerungen. Schwelgen Sie in Nostalgie, und erzählen Sie von Ihren liebsten Bühnen- und Serienfiguren aus Kindheitstagen!

Krawuzikapuzi heißt es zum letzten Mal im April 2019. Dann schließt sich der Bühnenvorhang nach 68 Jahren für Kasperl und Pezi in der Urania für immer. Auch wenn man als Erwachsener vielleicht nicht mehr viel mit den Abenteuern der Puppenfiguren anfangen kann, so gehören sie doch zu einem Stück österreichischen Kulturguts, an das man sich gerne erinnert.

foto: orf "Seid ihr alle daaaaa?" Nicht mehr lange, denn Kasperl und Co gehen in Pension. Gehören Sie zu den Nostalgikern, oder sehen Sie das Figurentheater als nicht mehr zeitgemäß an?

Poster "unicornfish" erinnert sich an das Betthupferl im ORF:

User "leises_stimmchen" machte die Erfahrung, dass der Kasperl bei den Kindern noch immer beliebt ist:

Nostalgie kommt im STANDARD-Forum auf, vor allem, weil der Kasperl auch zur Fernsehgeschichte Österreichs zählt, Medienkonsum damals noch Luxus und nicht viel Auswahl vorhanden war. Kakao und Kuchen gab es zum Kasperl bei Poster "AWAK":

Große Augen und offener Mund bei User "1024Schneekristalle":

Neid kommt bei User "Spitzweg_Erich" auf:

Nicht alle Kinder von heute kennen die Figuren – das schmerzt Poster "Monkeyman":

Ihre Kasperl-Erinnerungen?

Haben Sie die Figur und ihre Abenteuer gerne mitverfolgt? Welche Serien und welche Kindertheater sind mit Ihrer Kindheit eng verbunden? Schwelgen Sie im Forum in Nostalgie, und erzählen Sie von Ihren schönsten Fernseh- und Theatererlebnissen! (haju, 5.9.2018)