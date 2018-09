Loch in Sojus-Kapsel an der ISS entstand von innen heraus

Laut Roskosmos-Leiter Dmitri Rogosin geht der Schaden vermutlich auf menschliches Versagen zurück

Moskau – In der Nacht auf vergangenen Donnerstag kam es auf der Sojuskapsel MS-09, die derzeit am Rassvet-Modul der Internationalen Raumstation (ISS) angedockt ist, zu einem rätselhaften Vorfall: Ein rund zwei Millimeter kleines Loch war in der Hülle des Raumfahrzeugs entstanden und sorgte für einen vorübergehenden Druckverlust.



Die Kosmonauten Oleg Artemyew and Sergei Prokopyew konnten das Leck mit in Epoxy-Kleber getränktem Gewebe abdichten. Es habe keine Gefahr für die ISS-Besatzung bestanden – die Crew wurde für die Reparatur nicht einmal vorzeitig geweckt, berichtete die Nasa nach der Episode.

foto: nasa Im oberen Teil der Sojus-MS-09-Kapsel (links) entstand in der Nacht auf Donnerstag ein Loch.

Was die Beschädigung verursacht hat, ist weiterhin unklar. Die russische Raumfahrtorganisation Roskosmos hielt zunächst den Einschlag eines Mikrometeoriten oder eines Weltraummüllfragments für plausibel. Auch über einen Produktionsfehler an dem Raumfahrzeug wurde spekuliert.

Menschliches Versagen wahrscheinlich

Aktuelle Berichte aus Moskau scheinen nun tatsächlich auf menschliches Versagen als Grund für das Loch hinzudeuten: "Vermutlich hat eine unsichere Hand das Leck bewirkt", sagte Roskosmos-Leiter Dmitri Rogosin am Montag. Das Loch an der Innenseite der Kapsel scheint bereits durch den technischen Fehler eines Spezialisten auf der Erde entstanden zu sein. Man gehe aber weiterhin auch anderen Varianten nach.



Die Theorie, dass ein Mikrometeorit das Loch verursacht hat, wurde dagegen mittlerweile widerlegt. "Wir schließen diese Variante aus. Die Einwirkung auf die Verkleidung ist von innen heraus entstanden", sagte Rogosin laut Agentur Tass. An Bord der ISS befinden sich zurzeit sechs Raumfahrer, unter anderem der deutsche Astronaut Alexander Gerst. (red, APA, 4.9.2018)