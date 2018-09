"Mittelklasse first": Samsung vor Strategiewechsel bei Smartphones

Mid-range-Handys sollen neue Features zuerst bekommen – nächstes Galaxy A könnte vier rückseitige Kameras mitbringen

Neue Features und Designänderungen für Smartphones landen bei den meisten Herstellern üblicherweise zuerst in teuren Highendmodellen. Egal ob Dualkameras oder "rahmenloses" Design – derlei Neuerungen "sickern" erst mit Verzögerungen in die Mittelklasse und noch günstigere Bereiche.

So hielt es auch Samsung lange Zeit. Doch das soll sich nun ändern, sagt DJ Koh, der die Mobilsparte des koreanischen Konzerns leitet. "Differenzierungsmerkmale" sollen nun zuerst in der Mittelklasse auftauchen, zitiert ihn CNBC.

Fokus "auf Millenials"

Samsung Mobile wurde entsprechend dieser Ausrichtung neu organisiert. Das erste Gerät, das diesen Wandel abbilden soll, soll das nächste Galaxy A-Modell werden. Es dürfte sich um eine Reaktion auf die Entwicklungen im Smartphone-Markt in den letzten Jahren und Monaten handeln. Highend-Modelle sind deutlich teurer geworden, dafür hat sich die Mittelklasse ausgebreitet. Gerade im Premiumgeschäft hat Samsung allerdings Boden verloren.

Gleichzeitig hat man in Wachstumsmärkten wie Indien harte Konkurrenz durch Xiaomi und Co. bekommen. Die allermeisten Kunden kaufen dort allerdings Geräte niedrigerer Preispunkte. Die neue Herangehensweise soll es erleichtern, die eigene Mittelklasse dort zu vermarkten. Samsung selbst erklärt den Wechsel damit, dass man sich stärker "auf Millenials fokussieren will, die sich das Flaggschiff nicht leisten können."

Nächstes Galaxy A mit vier Kameras?

Derweil kursieren erste Gerüchte rund um ein neues Samsung-Smartphone. Laut dem Leaker IceUniverse soll ein neues, noch heuer erscheinendes Modell vier Kameras auf der Rückseite mitbringen. Nachdem für die beiden Premium-Reihen, Galaxy S und Note, heuer eigentlich kein Modell mehr ansteht, könnte ein solches Kamera-Setup tatsächlich am nächsten Galaxy A Premiere feiern. (red, 04.09.2018)