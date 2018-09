2018 könnte das letzte Jahr der kleinen Smartphones werden

Sony stellte auf der Internationalen Funkausstellung keine "Compact"-Version des neuen Xperia XZ3 vor

Sony galt lange Zeit als die letzte Bastion kleinerer Smartphones. Immer wieder produzierte das Unternehmen "Compact"-Versionen seiner Handys aus den oberen Preissegmenten, die sich selbst großer Beliebt erfreuten. Bei der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) präsentierte das Unternehmen erstmals jedoch keine Kompakt-Version des neuen Xperia XZ3, was Spekulationen befeuert, wonach auch Sony das Interesse an kleinen Handys verloren hat, oder es die Nutzer gar zur Umstellung auf die großen Smartphones drängen möchte.

Im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten, die oftmals Mini-Versionen ihrer Aushängeschilder in schlechterer Qualität produzierten, versuchte Sony stets möglichst viel Originalelemente der neuesten Modelle in einen kleineren Rahmen hineinzupressen. Sonys "Compact"-Modelle standen somit ihren "großen Geschwistern" qualitativ meist um nichts nach. Beim Kauf eines Kompaktmodelles musste man kaum Abstriche machen.

Auch kleine iPhones sollen seltener werden

Das iPhone 8 von Apple ist mit seinen rund 12 Zentimetern Bildschirmdiagonale dabei noch unter den kleineren Modellen, die aktuell den Markt mitbestimmen. Gerüchten zufolge, soll jedoch schon bei der nächsten – unmittelbar bevorstehenden – Präsentation des Konzerns, selbst das kleinste Modell noch mindestens an die 15 Zentimeter Bildschirmdiagonale messen.

Auch weil Studien zu Nutzerpräferenzen fehlen, lässt sich derzeit nicht vollends abschätzen wohin die Reise geht und ob kleine Smartphones tatsächlich im Verschwinden begriffen sind. Klar ist jedoch, dass sich in den letzte Monaten ein Trend hin zu einem 18:9-Bildschirmverhältnis weg von den etablierten 16:9 oder 4:3 abzeichnete. Die Bildschirmgröße wurde also vergrößert ohne die Geräte noch weiter zu verbreitern.

Ungewisse Sony-Zukunft

Es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass Sony in den nächsten Monaten nicht doch noch eine Kompaktversion des XZ3 veröffentlichen wird, möglicherweise auch nur um der Konsistenz willen. Adam Marsh von Sonys globaler Marketing Division betonte jedoch, dass er "zukünftige Produkte nicht kommentieren könne". Das XZ2 Compact werde jedoch noch zumindest für einige Zeit weiterproduziert. Sonys Smartphone-Sparte war in den letzten Jahren jedenfalls kein gewinnbringender Zweig für das Unternehmen.

Ob andere Hersteller gedenken eine etwaige, von Sony hinterlassene, Lücke am kleinen Smartphone-Markt zu schließen ist ungewiss. Apple wird in absehbarer Zeit wohl kein kleineres Handy auf den Markt bringen. Während bei TCL bereits das totgeglaubte Blackberry zurück auf den Markt brachte, soll der chinesische Hersteller nun auch die Kultmarke Palm wiederbeleben. Das erste kleine Palm-Smartphone mit Android-Betriebssystem könnte noch in diesem Jahr erscheinen, wird wohl aber eine Low-End-Version eines Smartphones sein. Ob die aktuellen Entwicklungen tatsächlich das Ende der kleinen Smartphones einläutet, kann ob der variablen Trends nicht abgeschätzt werden. Für Jamie Rigg von "engadget" ist das Spiel für die kleinen Smartphones noch nicht total verloren, "es fühlt sich aber sehr stark danach an." (red, 4.9.2018)