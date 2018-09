"Was für ein Busch": Erste Folge von Stefanie Sargnagels Comicserie

Wöchentlich geht eine Folge online. Die erste beginnt schon mal richtig gut: eine Gelse sticht einen haarigen Sonnenanbeter

Die erste Folge von Stefanie Sargnagels Youtube-Serie "Die normale Show" ist online. Politisch provokant ist sie nicht, sie folgt einer Gelse. In Großaufnahmen erkundet der dreiminütige Clip einen menschlichen Körper. Lustvoll ("Ich will rein in dich") sticht das Tier seinen riesigen Rüssel in die käsig-bleiche Haut eines beleibten Sonnenanbeters. Blutig zieht es das Mundwerkzeug wieder heraus, an der Stelle blüht ein Gelsendippel auf.

die normale show Die kurzen Geschichten von "Die normale Show" spielen unter einer traurigen Sonne.

Momentweise sehen die Szenen aus wie Sex, Sargnagels Gelse stöhnt. Sanft wiegen sich währenddessen die Rückenhaare des Opfers im Wind, eine fleischige Brustwarze rückt ins Bild, die Gelse kuschelt sich in ein Gewirr aus Achselhaaren ("Was für ein Busch!"). Dass der menschliche Körper nicht immer und überall schön ist, diesen Umstand wusste Sargnagel schon in ihren Facebook-Postings und daraus entstandenen Büchern effektvoll auszunutzen.

Krakelig mit liebe zum Detail

Die Zeichnungen erstellt Sargnagel in Photoshop, die Texte spricht sie selbst ein. Animiert werden die Folgen von Benjamin Urbanek. Erkennbar ist trotz der krakeligen Optik die Liebe zum Detail: Im Hintergrund hört man zum Beispiel Kinder toben und das Insekt schlägt beim Saugen genießerisch die Augenlider nieder. Eine runde Sache.

Im Frühjahr hatten die Autorin und ihr Team per Crowdfunding Geld (20.800 Euro) für die Realisierung der Webserie gesammelt. Tagespolitik, Befindlichkeiten und psychische Probleme bilden die Themenlage des Projekts. Wöchentlich soll eine Folge online gehen. Mal schauen, was nächste Woche unter der traurigen Sonne – das Markenzeichen der Zeichentrickserie – passiert. (red, 4.9.2018)