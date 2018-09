Conway Savage: Nick Caves Pianist gestorben

Conway Savage war ein Anzug aus der zweiten Reihe. Das reichte vollkommen, denn in einer Band ist meist nur Platz für eine Rampensau. Bei Nick Cave und den Bad Seeds ist das klar geregelt, wie schon der Name zeigt.

Der australische Musiker Conway Victor Savage war fast drei Jahrzehnte lang Mitglied der Bösen Samen. Er war ein eher stiller Typ, einer, der die richtigen Tasten zur richtigen Zeit drücken konnte, ein Instinktmusiker und als solcher dem Anforderungsprofil einer Band wie der Caves vollständig entsprechend.

Portion Soul

Savage spielte das Piano und seine Orgel meist getragen, das konvenierte vor allem mit den Balladen, bei denen Cave nicht selbst am Klavier saß. Savage verlieh ihnen oft jene Portion Soul, die sie so richtig edel wirken ließen.

tobias ryan

"The Ones You Love": Ein hübsches Kleinod aus Savages im Jahr 2000 erschienenem Soloalbum "Nothing Broken".