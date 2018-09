RIP PS2: Die besten Spiele, Ihre liebste Gaming-Erinnerung

18 Jahre nach dem Release versetzt Sony seinem Konsolenprimus den Todesstoß. Was ist Ihr PS2-Gaming-Highlight gewesen?

Es ist das Ende einer Gaming-Ära: Mit der Einstellung des Support- und Reparaturservice schickt Sony seine betagte Heimkonsole Playstation 2 nun in den endgültigen Ruhestand. Am 4. März 2000 in Japan und Ende desselben Jahres in westlichen Gefilden veröffentlicht, stieg die PS2 in den folgenden Jahren zur (noch immer) erfolgreichsten Konsole aller Zeiten auf – 150 Millionen Stück der schwarzen Gaming-Maschine sind bis heute verkauft worden.

Erst 2012 hat der japanische Hersteller die Produktion der Erfolgskonsole gestoppt, mehr als 10.000 Spiele sind erschienen. Die Gaming-Historie der PS2 hat einige der bekanntesten Videospiele der Geschichte hervorgebracht: "Shadow of the Colossus", "GTA: San Andreas", "Metal Gear Solid 3" oder "Resident Evil 4" gehören zu den Aushängeschildern der PS2-Ära.

Doch nicht nur Games im klassischen Sinne brachte die Konsole hervor: Die "Eye Toy"-Kamera bot vor dem großen Casual-Erfolg der Nintendo Wii die Möglichkeit, niederschwellig und intuitiv in die Gaming-Welt einzutauchen. Und mit "Sing Star" verwandelte man die Konsole in eine Karaoke-Maschine.

Welches PS2-Game ist Ihr liebstes?

Hatten Sie die PS2 von Tag eins an, oder haben Sie sich die Konsole später zugelegt? Welche Spieleerfahrung ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? (rec, 5.9.2018)