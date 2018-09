PS2: Sony trägt die meistverkaufte Spielkonsole endgültig zu Grabe

Reparaturdienst für die Playstation 2 endet am 7. September – 18 Jahre nach dem Marktstart

Sony stellt am 7. September den Support und Reparaturservice für Playstation-2-Konsolen ein. Damit setzt der Konzern fünf Jahre nach der Produktionseinstellung endgültig einen Schlussstrich unter die Ära der bisher meistverkauften Spielkonsole. Japanische Kunden wurden gebeten, bis Ende August Reparaturanfragen an die Playstation Clinic (die heißt tatsächlich so) zu schicken.

Erfolgsgeschichte

Die PS2 erschien am 4. März 2000 in Japan, zum Weihnachtsgeschäft war sie dann auch in Europa und den USA erhältlich. Mit über 150 Millionen verkauften Geräten ist sie die erfolgreichste Heimkonsole unserer Zeit. Über 10.000 Spiele wurden für das System veröffentlicht, bis Anfang 2011 wurden 1,5 Milliarden PS2-Games verkauft.

Zu ihren größten Hits gehörten Grand Theft Auto: Vice City, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Gran Turismo 3: A-Spec und The Shadow of the Colossus. Gleichzeitig etablierte die PS2 zahlreiche Spiele für die breite Masse vom Schlage eines Singstar.

playstation Sonys Retrospektive auf die PS2.

Starke Nachfolge

Die 2006 erschienene Nachfolgerin Playstation 3 (PS3) konnte sich nur 80 Millionen Mal verkaufen, 2017 wurde die Produktion eingestellt. Ende 2013 kam die aktuelle Playstation 4 auf den Markt und dürfte 2018 die 80-Millionen-Marke durchbrechen. Trotz des schnellen Wachstums ist es aber fraglich, ob die PS4 die PS2 wird einholen können. Nicht zuletzt deshalb, weil die PS2 ungewöhlich lange produziert wurde. (red, 4.9.2018)