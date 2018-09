Mountainbiker kollidierte im Salzburger Pinzgau mit Frau

Die Urlauberin aus der Schweiz wurde schwer verletzt

Leogang – In Leogang (Pinzgau) ist am Montagvormittag ein 31-jähriger Mountainbiker aus Deutschland mit einer 59-jährigen Wanderin aus der Schweiz zusammengestoßen. Die Urlauberin war mit ihrem Mann am Asitz auf einer Forststraße talwärts unterwegs, als sich von hinten mehrere Radfahrer näherten. Darum wich das Paar auf das Gras neben dem Forstweg aus und ging weiter.

Doch auch der Radfahrer fuhr von der Straße auf das Gras, um an den beiden Wanderern vorbeizufahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit der Wanderin. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen. Der Mountainbiker kam nicht zu Sturz und blieb unverletzt. (APA, 4.9.2018)