Grüne Sozialsprecherin Hebein kandidiert für Vassilakou-Nachfolge

Birgit Hebein geht als erste Frau ins Rennen um Platz eins auf der grünen Liste für die Wien-Wahl 2020

Wien – Bis zum spätestmöglichen Tag hat sich Birgit Hebein, Gemeinderätin und Sozialsprecherin der Wiener Grünen, Zeit gelassen. Am Dienstag gab die 51-Jährige ihre Bewerbung für die Spitzenkandidatur der Grünen bei der Wien-Wahl 2020 ab.

Innerhalb der Grünen hatte man eine Kandidatur Hebeins in den vergangenen Tagen bereits vermutet. Nach der Absage der grünen Bundesrätin Ewa Dziedzic und der Ankündigung des Rückzugs von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou bis Mitte 2019 soll Hebein von mehreren Seiten um eine Kandidatur gebeten worden sein. Bis Montag hatten sich nämlich nur Männer für den Posten beworben.

Grüne Fundi



Hebeins Kandidatur könnte dem Gemeinderat Peter Kraus in die Hände spielen, der als Erster seine Kandidatur öffentlich gemacht hat. Denn Hebein fischt im gleichen Parteispektrum wie Klubchef David Ellensohn um die Stimmen für die Nachfolge von Vassilakou. Auf ihrem Blog bezeichnet sie sich selbst als "Grün-linke Fundi" – also als Teil des fundamentalistischen Ufers in der Wiener Partei. Im Gegensatz dazu steht Kraus, der dem sogenannten "Realo"-Flügel der Partei zugerechnet wird.

Seit 2010 ist Hebein Gemeinderätin in Wien und für die Bereiche Soziales und Sicherheit zuständig. Von 2003 bis 2010 war sie Bezirksrätin und Klubobfrau im 15. Bezirk. Auch die politische Heimat in Rudolfsheim-Fünfhaus teilt sich die gebürtige Villacherin mit Ellensohn. Und noch eine Überschneidung haben die beiden: Von 2000 bis 2002 war Hebein bei der Auge aktiv. Die grünen Gewerkschafter sollen als Wähler auch für Ellensohn attraktiv sein.

Kritik an Ludwig

Zuletzt aufhorchen ließ Hebein mit heftiger Kritik an dem von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verhängten Alkoholverbot am Wiener Praterstern. "Es macht mir große Sorgen, in welche Richtung sich der künftige Bürgermeister und die SPÖ entwickeln, wohin sie hier abdriften, weil sie vom bewährten Weg des Miteinanders abgehen", erklärte Hebein.

Im vergangenen Jahr hat Hebein gemeinsam mit der damaligen Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) die Novelle zur Mindestsicherung verhandelt.

Frist läuft ab

Bis 23.59 Uhr haben Willige am Dienstag noch Zeit, sich für den ersten Listenplatz der Wiener Grünen zu bewerben. Neben Hebein, Kraus und Ellensohn sollen sich noch ein paar unbekanntere Gesichter aus dem grünen Umfeld beworben haben, heißt es von den Grünen.

Um tatsächlich für die Abstimmung nominiert zu werden, müssen die Bewerber in der zweiten Phase ausreichend Unterstützungserklärungen sammeln. Kraus, der die erste Periode im Gemeinderat weilt, benötigt 100 Unterstützer, während Ellensohn und Hebein, die schon eine volle Amtszeit bestritten haben, 200 Erklärungen sammeln müssen. Jeweils die Hälfte müssen grüne Parteimitglieder sein.

Die Abstimmung erfolgt per Brief im November. Mitbestimmen können auch Nichtparteimitglieder. Bis Montag hatten sich rund 810 Personen auf der Website der Grünen für das Prozedere angemeldet. (Oona Kroisleitner, 4.9.2018)