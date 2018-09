Tennis: US-Open-Viertelfinale Thiem gegen Nadal live auf ORF 1 statt in ORF Sport+

Zeit steht noch nicht fest

New York – Der ORF überträgt das Herren-Viertelfinale der US Open zwischen Dominic Thiem und dem topgesetzten Titelverteidiger Rafael Nadal am Dienstag live auf ORF 1 eins anstelle von ORF Sport +. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Noch wurde nicht bekanntgegeben, ob der Schlager am Tag oder am Abend (Ortszeit) gespielt wird. (APA, 3.9.2018)