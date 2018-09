Wie sich Dönmez mit seinem Sexismus nur selbst herabwürdigt

Der türkise Nationalratsabgeordnete ist rücktrittsreif, die ÖVP hat ein Problem

Es ist eine Sickerinjurie. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, wie die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli wohl zu ihrem Amt gekommen sei, antwortete der österreichische Nationalratsabgeordnete Efgani Dönmez: "Schau dir mal ihre Knie an, vielleicht findest du da eine Antwort." Zwinkersmiley.

Zahlreiche Nutzer des Kurznachrichtendiensts fragten sich daraufhin, was er damit eigentlich konkret gemeint hat. Schöne Knie? Seltsam. Sie ist Muslimin. Spielt er aufs Beten an? Sich auf den Knien eine Funktion erbetteln?

All das wäre schon widerlich genug. Er hat das wohl aber anders gemeint. Im Urban Dictionary ist es als umgangssprachlicher Ausdruck verzeichnet: "blowjob knees". Die Politikerin verdanke ihre Karriere sexuellen Handlungen. Diese Interpretation wurde ihm in den sozialen Medien zigfach vorgehalten, er hat sie nicht dementiert und sich schließlich – auch auf Twitter – entschuldigt: In einem "Moment der Schwäche" habe er Chebli "herabgewürdigt".

Ausdruck einer Geisteshaltung

Seinen Zorn argumentiert Dönmez damit, dass die deutsche Politikerin mit "ihrer Art der Politik (SPD)" direkt und indirekt "Muslimverbände" unterstütze. Für den ehemaligen Grünen-Politiker, den ÖVP-Chef Sebastian Kurz auf seine Liste geholt hat, ist das offenbar Grund genug, die Frau zutiefst sexistisch zu beleidigen. Das ist kein Moment der Schwäche. Das ist der Ausdruck einer Geisteshaltung.

Die ÖVP hat nun ein Problem. Gerade musste der türkise Abgeordnete Dominik Schrott wegen vermuteter Unregelmäßigkeiten im Wahlkampf sein Mandat zurücklegen. Eine Woche später entgleist Dönmez. Seine Parteifreundin, Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß, spricht davon, dass man nach solchen Äußerungen "nicht einfach zur Tagesordnung übergehen" könne. Die ÖVP-Frauen fordern offen seinen Rücktritt. Aus türkisen Kreisen heißt es: Der wird auch diskutiert. Doch geht Dönmez nicht freiwillig, könnte ihn die Volkspartei nur aus dem Klub ausschließen, und er wäre fortan ein "wilder" Abgeordneter.

Fakt ist: Der Mann ist rücktrittsreif. In der Riege der Regierungspartei hat er nichts mehr verloren. Als Nationalratsabgeordneter ist jemand, der sich und seine geschmacklosen Gedanken nicht zumindest im Griff hat, untragbar. Denn eines muss man ganz klar festhalten: Wer sich wie Dönmez äußert, würdigt nicht die Frau, sondern lediglich sich selbst herab. (Katharina Mittelstaedt, 3.9.2018)