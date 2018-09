Wir entwickeln ein Spiel: Episode #1 – Aller Anfang ist ...

In der ersten Folge der neuen Serie gibt es eine Einführung in PICO-8 und eine Vorstellung der grundlegenden Elemente des Games

In der ersten Folge der neuen STANDARD-Serie "Wir entwickeln ein Spiel" geben euch die "Pico Heads" Mario und Klemens eine kurze Einführung in die Virtuelle Maschine PICO-8 und beginnen mit der Entwicklung der ersten grundlegenden Elemente für ein Spiel, an dessen Entstehung die User teilhaben können.

der standard "Wir entwickeln ein Spiel" – Livestream

Am Montag ab 18 Uhr können Sie im Youtube-Livechat mitschauen und sich beteiligen:

"Wir entwickeln ein Spiel" – Livechat

(red, 3.9.2018)