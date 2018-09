Prügelspiel "Streets of Rage" und "Windjammers" kehren nach 24 Jahren zurück

Fortsetzungen angekündigt – Release-Zeitpunkt und bediente Plattformen noch unklar

Mit Streets of Rage 4 und Windjammers 2 belebt DotEmu gleich zwei Klassiker wieder. 1994 war jenes Jahr in dem die letzten Ableger des Games veröffentlicht wurden. Die Grafiken zu Streets of Rage 4 sollen laut den Entwicklerstudios Lizardcube und Guard Crush Games von Hand gezeichnet werden. Hinsichtlich des Gameplays sollen beide Spiele wie auch ihre Vorgänger sein.

dotemu Streets of Rage 4 im Reveal-Trailer.

Ordentliches "Retro-Revival"

Zum Release ist auch nichts bekannt, möglicherweise erscheinen beide Games aber im nächsten Jahr zum 25-jährigen Jubiläum. Auch welche Plattformen bedient werden, ist vorerst noch offen. Erste Tester zeigten sich von Streets of Rage 4 durchaus begeistert. Laut PC Gamer soll es sich dabei um ordentliches "Retro-Revival" handeln. (red, 03.09.2018)