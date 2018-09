Nach Chemnitz debattiert Deutschland über Konsequenzen für AfD

In der sächsischem Stadt werden am Abend Zehntausende zu antifaschistischem Protestkonzert erwartet

In Deutschland wird nach den gewalttätigen Ausschreitungen von Rechtsextremisten in Chemnitz weiter über politische Konsequenzen diskutiert. Bevor am Abend in der sächsischen Stadt zehntausende Menschen bei einem antifaschistischen Konzert erwartet werden, dreht sich die Debatte vor allem um die rechtspopulistische, im Bundestag vertretene Partei Alternative für Deutschland (AfD), deren Kader sich an der Eskalation in Chemnitz beteiligt haben.

Sachsens Verfassungsschutz rechnet aber nicht mit einer baldigen Entscheidung darüber, ob die AfD wegen rechtsextremer Tendenzen beobachtet werden sollte. "Im Augenblick ist es noch viel zu früh, sich überhaupt dazu zu äußern", sagte Sprecher Martin Döring.

Im Übrigen sei es eine Daueraufgabe des Verfassungsschutzes, sich mit Anhaltspunkten für extremistische Bestrebungen auseinanderzusetzen, betonte Döring. SPD-Politiker fordern, die AfD müsse von Verfassungsschutz observiert werden, während Unionspolitiker sich in dieser Frage skeptisch zeigten.

Kritik an AfD

Am Wochenende haben Anhänger der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland und der rechten "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" gemeinsam in der sächsischen Stadt demonstriert. Kritiker werfen der AfD seit Jahren vor, sich nicht klar von rechtsextremistischen Strömungen abzugrenzen. Dies gilt insbesondere für den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der am Wochenende unter den Demonstranten war.

Mit Blick auf den Verdacht, rechtsextremistische Netzwerke könnten hinter den Kundgebungen mit Übergriffen auf ausländisch aussehenden Menschen stehen, sagte Döring, rein qualitativ gebe es keine neuen Erkenntnisse. Derzeit sei die Fachabteilung des Verfassungsschutzes dabei, das während der Kundgebungen gesammelte Material auszuwerten. Im Fokus seien dabei "links- und rechtsextremistische Aktivitäten".

Bis die Auswertung abgeschlossen sei, könne es Tage, möglicherweise auch Wochen dauern. (red, 3.9.2018)