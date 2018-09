TV-Tipps für Sonntag, 9. September – mit Radiotipps

Hello Salaam, Touching the Sound, Deadpool, Sehnsucht nach Litauen, Snowpiercer, Im Zentrum über Sexismus,

8.25 KURZFILM

Hello Salaam (NLD 2017, Kim Brand) Der zehnjährige Sil und der elfjährige Melin wollen eine Woche lang ein Flüchtlingslager auf Lesbos besuchen. Sie verteilen Nahrungsmittel und kommen zum ersten Mal in ihrem Leben mit Flüchtlingskindern in Kontakt. Bis 8.40, Arte

9.35 MATINEE

Touching the Sound – Die Klangwelt des blinden Pianisten Nobuyuki Tsujii Blind geboren, zeigte der japanische Musiker schon früh musikalische Begabung. Das Klavier wurde zu seinem Ausdrucksmittel für seine innere Welt. Er wurde zwei Jahre von einem amerikanischen Fernsehteam begleitet.

Bis 10.30, ORF 2

19.30 DOKUREIHE

Terra X: Der Dreißigjährige Krieg Vor genau 400 Jahren setzten sich die Protestanten Böhmens gegen ihren katholischen Landesherrn zur Wehr. Der berühmte "Prager Fenstersturz" war das Schlüsselereignis, das den Dreißigjährigen Krieg auslöste. Bis 20.15, ZDF

20.15 PUBERTÄR ODER GENIAL?

Deadpool (USA 2016, Tim Miller) Kurz nachdem der Ex-Marine Wade Wilson seiner Freundin Vanessa einen Heiratsantrag gemacht hat, erfährt er, dass er an Krebs erkrankt ist. Er stellt sich dem Wunderdoktor Ajax für ein geheimes, höchst riskantes Experiment zur Verfügung. Durch die schmerzhafte Prozedur wird er zwar geheilt und mit übermenschlichen Kräften ausgestattet, aber die Operation hat ihn entstellt. Als sarkastischer Superheld Deadpool macht er Jagd auf Ajax und seine Komplizen. Provokante Comicverfilmung, die durch ihren kontroversen, zynischen Helden im Vergleich zu den sauberen Superhelden eine erfreuliche Ausnahme darstellt. Bis 21.45, ORF 1

foxkino

20.15 DOKUMENTATION

Sehnsucht nach Litauen Eine Reise von Klaipeda, der ältesten Stadt Litauens, über die Kurische Nehrung und den berühmten "Berg der Kreuze" bis nach Vilnius, Litauens Hauptstadt. Bis 21.45, WDR

20.15 PARODIE

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (Airplane!, USA 1980, Jim Abrahams, David und Jerry Zucker) Nachdem neben einigen Passagieren auch die Piloten an einer Fischvergiftung erkrankt sind, muss ein Passagier gefunden werden, der das Flugzeug landen kann. Ted Striker, ein ehemalige Kampfpilot, leidet jedoch seit einem traumatischen Erlebnis aus seiner Militärzeit unter Flugangst. Seine Ex-Freundin Elaine ist als Stewardess an Bord, Striker will sie zurückgewinnen. Groteske Gag-Kollektion, die in nur 34 Tagen gedreht wurde. Bis 22.05, Tele 5

trailer-tv

21.45 TALK

Anne Will: Wer nicht widerspricht, wird Spender? Über eine Neuregelung der Organspende diskutieren Karl Lauterbach (SPD), Autor und Kabarettist Eckart von Hirschhausen, Theologe Wolfgang Huber, Ex-Fußballprofi Ivan Klasnic, Soziologin Alexandra Manzei und Anita Wolf vom Netzwerk Spenderfamilien. Bis 22.45, ARD

22.00 GESPRÄCH

Im Zentrum: Worte, Blicke, Griffe – Sexismus ohne Ende? Mit Claudia Reiterer diskutieren Sigrid Maurer (Ex-Abgeordnete der Grünen), Anwalt Franz Stefan Pechmann, Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek und Feminist Christian Berger. Bis 23.05, ORF 2

22.50 DYSTOPISCHE PARABEL

Snowpiercer (KOR/USA/F/CZE 2013, Bong Joon-ho) 2031: Das Leben auf der Erde ist durch eine Eiszeit ausgelöscht. Die einzigen Überlebenden sind die Passagiere eines Zuges, der unentwegt seine Runden dreht. Das Leben in den Waggons ist streng reguliert – bis es zu einem Aufstand kommt. Mitreißendes, intelligentes Genrekino, das eine unbekannte Seite des Captain-America-Darstellers Chris Evans zeigt. Mit Tilda Swinton, Octavia Spencer, John Hurt. Bis 1.05, ProSieben

23.05 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente mit diesen Themen: 1) At Eternity's Gate: Willem Dafoe als Vincent van Gogh. 2) Von Donnersmarcks Comeback: Werk ohne Autor. 3) The Lost Souls of Mosul: Das Erbe des IS im Irak. 4) 22 July: Auf Grundlage des Romans Einer von uns von Åsne Seierstad nähert sich Paul Greengrass dem Massaker auf Utoya, vom 22. Juli 2011. Bis 23.35, ARD