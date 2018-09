TV-Tipps für Samstag, 8. September – mit Radiotipps

Atypical, Helden in den Trümmern von Mossul, Ich weiß alles!, Die AUA – 60 Jahre österreichische Fluggeschichte 1, Machen wir’s auf Finnisch, No Country for Old Men

Atypical Staffel 2 Der autistische Sam Gardner (Keir Gilchrist) will mit seinen 18 Jahren endlich unabhängig von seinen Eltern werden und Mädchen daten. In der zweiten Staffel spielen Veränderungen eine große Rolle: Sams Schwester geht aufs College, seine Eltern zerstreiten sich. Auf Netflix

16.30 STADT IN TRÜMMERN

Weltspiegel Reportage: Helden in den Trümmern von Mossul Über ein halbes Jahr dauerte es, bis die Altstadt von Mossul 2017 vom IS befreit war. Die Reportage zeigt, wie Menschen ihr ziviles Leben zurückerobern und die einst für Kultur und Toleranz bekannte Stadt von den Spuren des "Islamischen Staates" befreien. Bis 17.00, ARD

foto: swr 2017 wurde Mossul vom IS befreit. Der materielle Schaden ist immens – dennoch sind Ruinen leichter zu reparieren als traumatisierte Menschen.

17.05 GESUNDHEIT

Bewusst gesund Bei Christine Reiler geht es diese Woche um die Themen: 1) Schweres Asthma – Aufatmen durch neue Therapie. 2) Gemüse gegen Krebs – Erfahrungen einer veganen Patientin. 3) Schritt für Schritt – Wandern als mentales Training. Bis 17.30, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Ein teures Medikament, das einem Steirer helfen könnte, wird nicht bezahlt. 2) Nachgefragt: Zwölf Jahre Warten auf den Unfallbericht. 3) Schimmel in der Wohnung. Welche Rechte hat der Mieter? Bis 18.15, ORF 2

20.15 SHOW

Ich weiß alles! Premiere für das Drei-Länder-Quiz, moderiert von Jörg Pilawa. Es treten Menschen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gegeneinander in drei Spielrunden an, um 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Bis 23.15, ORF 1

20.15 HOCH HINAUS

Mythos Gotthard – Pass der Pioniere Der Gotthard zählt zu den wichtigsten Alpenübergängen Europas. Ein Film von seiner Erschließung bis hin zum längsten Eisenbahntunnel der Welt. Heute ist er vom Klimawandel bedroht. Eine Vliesabdeckung soll den Gurschengletscher vor dem Schmelzen schützen. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Die AUA – 60 Jahre österreichische Fluggeschichte 1958 flog die Austrian Airlines erstmals von Wien noch London – mit Zwischenstopp in Zürich. Ein Film, der anhand des österreichischen Unternehmens die Höhen und Tiefen des Luftverkehrs zeigt. Bis 21.00, ORF 3

20.15 PORTUGIESISCHE RACHE

Der Lissabon-Krimi: Alte Rechnungen Der Tod seiner Frau Valentina hat den ehemaligen Staatsanwalt Eduardo Silva (Jürgen Tarrach) aus der Bahn geworfen. Als Strafverteidiger schlägt er sich durch, unterstützt von seiner Assistentin Marcia Amaya (Vidina Popov). Als Silva den Auftrag annimmt, den Unterweltboss Tiago Zarco zu verteidigen, hat Amaya eine dunkle Vorahnung. Gegenüber der ersten Folge durch die persönliche Verwicklung Silvas in den Fall eine Steigerung im traumhaften Lissabon. Bis 21.50, ORF 2

21.55 FÜR IMMER PRAKTIKANTIN

Machen wir’s auf Finnisch (D 2008, Marco Petry) Die Dauerpraktikantin Annika erhält eine Chance auf eine Anstellung, wenn sie eine finnische Boygroup auf einen deutschen Wettbewerb vorbereitet. Am Flughafen steht dann aber die falsche Band – Annika versucht es trotzdem. Verwechslungskomödie, die auf die Gewinnergruppe des Eurovision Song Contest 2006 anspielt und mit Vorurteilen gegenüber Finnland spielt. Bis 23.35, Sat1 Gold

22.35 POP MADE IN AUSTRIA

Live@RKH: Herbert Pixner Projekt Der Musiker Herbert Pixner verbindet mit seiner Band traditionelle Volksmusik mit Rock, Jazz, Flamenco und vielen anderen Spielarten. Eine Aufzeichnung aus dem Radiokulturhaus. Bis 0.10, ORF 3

23.05 TODESTANZ

No Country for Old Men (USA 2007, Ethan und Joel Coen) Der Vietnam-Veteran Llewelyn Moss (Josh Brolin) stößt bei der Jagd in Texas in der Wüste auf ein Blutbad: scheinbar der Schauplatz eines schiefgegangenen Drogendeals. In der Nähe: zwei Millionen Dollar. Moss nimmt den Koffer und zieht die Aufmerksamkeit des Killers Anton Chigurh (Javier Bardem) auf sich. Der Sheriff Ed Tom Bell will ihm helfen (Tommy Lee Jones) – kommt aber immer zu spät. Düsteres, unbehagliches Epos, das sich Zeit für Details nimmt. Lee Jones brilliert als Sheriff. Bis 1.00, Servus TV

23.05 FLEISCHESLUST

Das Fleisch der Zukunft Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen der Fleischindustrie – die Reise beginnt in einer Thüringer Wurstfabrik und begibt sich dann zu alternativen Möglichkeiten. Bis 1.20, RTL 2