TV-Tipps für Donnerstag, 6. September

Re: Rebellen lieben Cash, Die Atommüll-Lüge, The Ides of March – Tage des Verrats, Am Schauplatz Gericht, Stöckl, Wanted – mit Radio-Tipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Alkohol schadet – immer Früher hieß es, ein Krügerl Bier am Tag schadet nicht. Eine neue Studie zum Alkoholkonsum zeigt: Jede Menge schadet.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Rebellen lieben Cash. Pro und Contra Bargeld in Schweden Als erstes Land will Schweden Scheine gegen E-Kronen eintauschen. Mit einer App wird sogar die Spende in der Kirche bezahlt. Aber es gibt auch Verteidiger des Bargelds. Bis 20.15, Arte

20.15 ZUKUNFTSVISION?

foto: william irlgoyen Selbst die Obdachlosenzeitung kann in Stockholm bargeldlos mit der App "Swish" bezahlt werden.

Die Atommüll-Lüge Bis 2022 soll Deutschland atomfrei sein. Aber niemand weiß, was mit dem Atommüll passiert. Im Anschluss an die Doku diskutieren Gäste bei Scobel: Schöne schreckliche Zukunft über die Thematik des Atommülls. Bis 22.00, 3sat

20.15 POLITDRAMA

The Ides of March – Tage des Verrats (The Ides of March, USA 2011, George Clooney) Der Politberater Stephen Mayers wird in die Lügen und Intrigen des US-Wahlkampfs gezogen. Bald erkennt er: Auch sein Vorbild, Mike Morris, der Gouverneur von Pennsylvania, hat keine weiße Weste. Provokante Abrechnung mit der US-Politiklandschaft mit Ryan Gosling und George Clooney. Bis 22.15, ATV 2

vipmagazin

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Zwietracht im Dorf Nachbarschaftsstreitigkeiten ziehen sich oft auch vor Gericht über Jahre – drei davon haben Gudrun Kampelmüller und Maria Zweckmayr dokumentiert. Bis 22.00, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Masern-Alarm. Brauchen wir eine Impfpflicht? Es diskutieren Sigrid Pilz (Patientenanwältin), Wolfgang Maurer (Arzt für Labordia gnostik), Reinhard Mitter (Kinderarzt) und der Impfgegner Hans Tolzin. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Brüchiges Vertrauen: Die Folgen von zehn Jahren Finanzkrise. 2) Weniger Plastikmüll: Was Österreich tun kann. 3) Wetterdaten aus dem All: Neuer Windsatellit revolutioniert Prognosen. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind der Designer Wolfgang Joop, die Schauspielerin Waltraut Haas, die Neurowissenschafterin Manuela Macedonia und der Krimiautor Thomas Raab. Bis 0.05, ORF 2

23.45 JOLIE IN ACTION

Wanted (USA/D 2008, Timur Bekmambetov) Wesley (James McAvoy) hat einen langweiligen Job, seine Freundin betrügt ihn. Sein Leben ändert sich schlagartig: In einer Apotheke begegnet er Fox (Angelina Jolie), die behauptet, sein Vater sei ein Auftrags killer. Brachiale Action, in der kaum zwei Minuten ohne Schüsse vergehen – auf Kosten des Plots. Bis 1.50, Puls 4