15-Jährige in deutschem Drogeriemarkt getötet: Achteinhalb Jahre Haft

Der Ex-Freund des Mädchens wurde am Landgericht Landau verurteilt

Landau – Im Fall des tödlichen Messerangriffs auf eine 15-jährige Jugendliche in Kandel in Deutschland hat das Landgericht Landau den Ex-Freund des Mädchens zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Angeklagte sei nach Ansicht des Gerichts des Mordes und der Körperverletzung schuldig, teilte das Gericht am Montag auf seiner Internetseite mit.

Die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger hatten eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren für die Tat im Dezember 2017 gefordert, die Verteidigung sieben Jahre und sechs Monate wegen Totschlags.

Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen, weil rechte Gruppen darin einen Beweis für das Scheitern der Migrationspolitik sehen. (APA, dpa, Reuters, 3.9.2018)