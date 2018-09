Microsoft streicht Snapchat-ähnliche Skype-Features wieder

Der Messenger soll sich auf seine Kernfunktionen Telefonieren und Chatten konzentrieren

Microsoft ändert seine Änderungen bei Skype: Künftig sollen "Highlights" der User, die stark an das zentrale Snapchat-Feature erinnern, wieder gestrichen werden. Beobachter hatten Microsoft vorgeworfen, mit der Funktion eine erfolgreiche Idee der Konkurrenz kopieren zu wollen. Damit wäre der IT-Konzern allerdings nicht allein – auch Facebook, Instagram und Whatsapp haben derartige "Highlights" mittlerweile eingeführt.

Nutzer nahmen Feature nicht an

Aber bei Skype kamen diese nicht gut an. Die Mehrheit der User nutzte das Feature nicht, gab das Skype Team an. Die Telefonie-App soll sich jetzt wieder auf ihre Kernfunktionen konzentrieren, und zwar auf Sprach- und Videoanrufe sowie Textnachrichten. Die Änderungen sollen rasch in den neuesten Skype-Versionen auftauchen. (red, 3.9.2018)