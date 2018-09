Kasperl und Pezi verabschieden sich 2019

Nach 68 Jahren schließt die legendäre Puppenbühne in der Urania, weil kein neuer Theaterdirektor gefunden werden konnte

Wien – Wenn am 29. April 2019 die Vorhänge in der Wiener Urania zugehen, dann wird es das letzte Mal gewesen sein, dass Kasperl, Pezi und andere Bewohner der Märchenstadt ihre Zuhörer verzauberten. Auf Facebook gab Theaterdirektor Manfred Müller bekannt, dass dies der letzte Tag sein werde, an dem Kasperl und Pezi spielen. Der Grund: Der bald 70-Jährige geht in den Ruhestand, Nachfolger konnte keiner gefunden werden.

"Bis zum letzten Spieltag wollen und werden wir alle Spaß und Freude an jeder einzelnen Vorstellung haben", heißt es in dem Post. Ein Auge sei mit Tränen, das andere aber mit Lachen gefüllt. Binnen weniger Stunden meldeten sich zahlreiche Personen, die das Schließen der bei Klein und Groß beliebten Puppenbühne bedauern und sich eine Fortsetzung wünschen.

Seit Kasperl und Pezi vor mehr als 68 Jahren zum ersten Mal die Bühne betraten, kamen mehr als vier Millionen Besucher. Viele kennen die beiden auch aus dem Fernsehen, 1957 wurde das Kasperltheater erstmals ausgestrahlt. Zuletzt konnten die Geschichten aus dem Märchenwald auch auf Youtube verfolgt werden. 460 Handpuppen und rund 280 Kulissen stehen bereit. (red, 3.9.2018)