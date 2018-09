8:2 – Barcelona zerlegt Aufsteiger SD Huesca

Lionel Messi und Luis Suarez treffen bei Kantersieg doppelt

Barcelona – Der spanische Fußball-Meister und Pokalsieger FC Barcelona hat in La Liga den dritten Sieg hintereinander eingefahren und die Tabellenspitze übernommen. Beim 8:2 (3:2)-Sieg ging Aufsteiger SD Huesca zwischenzeitlich durch Cucho bereits in der dritten Minute in Führung.

Noch vor der Halbzeitpause drehten Lionel Messi (16.), Jorge Pulido mit einem Eigentor (24.) und Luis Suarez (40.) die Partie für Barca. Nach dem Seitenwechsel sorgten Ousmane Dembele (48.), Ivan Rakitic (52.) erneut Messi (61.) Jordi Alba (81.) und Suarez nach Foulelfmeter (90.+3) für klare Verhältnisse. Alex Gallar erzielte vor der Halbzeit (42.) per Kopf lediglich den Anschlusstreffer. (sid, 2.9.2018)