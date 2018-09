AptX Adaptive soll Bluetooth Audio-Übertragung verbessern

Mit variablen Bitraten – Latenz und Audio-Qualität je nach Aufgabe angepasst – Kommt mit Update für Android 9

Wer Audio-Übertragung via Bluetooth nutzt, der wird sicher bereits festgestellt haben: Kabelverbindungen liefern noch immer eine deutlich bessere und vor allem konsistentere Klangqualität. Selbst wenn man sich nur wenige Meter von der Quelle entfernt, kann es bald zu Aussetzern kommen. Dem will Qualcomm nun mit einem neuen Codec beikommen.

Variable Bitraten

AptX Adaptive verspricht gleich in mehrfacher Hinsicht Verbesserungen für die Audio-Übertragung via Bluetooth. So bietet das neue Codec eine variable BItrate im Bereich von 279 bis 420 kBit/s, die je nach Anwendungsgebiet angepasst wird. So erhalten die Nutzer dann beim Hören von hochqualitativer Musik immer den optimalen Klang, während etwa bei Internettelefonie oder beim Gaming einer möglichst niedrigen Latenz der Vorrang gegeben wird.

Zudem kann auf diesem Weg auch Strom gespart werden, immerhin macht es keinen Sinn Ton bei allen Aufgaben immer in maximaler Qualität zu übertragen. Und natürlich ist bei niedrigeren Bitraten auch die Gefahr geringer, dass es zu Aussetzern kommt.

Vergleich

Im direkten Vergleich bei Soundguys zeigt sich der Vorteil im Vergleich zu bestehenden Codecs: So liefert aptX Adaptive eine Latenz von 50-80ms, bei anderen Codecs liegt diese üblicherweise bei 200ms oder darüber. Bei der puren Klangqualität bleibt dafür LDAC an der Spitze, das eine maximale Sample Rate von 96 kHz statt den 48 kHz von aptX Adaptive bietet. Insofern bleibt LDAC also die beste Lösung wenn es rein um pure Klangqualität geht, und eine optimale Verbindung vorhanden ist. aptX Adaptive dürfte aber einen signifikanten Fortschritt in einem breiteren Anwendungsspektrum darstellen. Zumal man auch in allen Bereichen bessere Ergebnisse liefert als andere verbreitete Codecs wie AAC oder SBC.

Besonders erfreulich: Unter Android soll aptX Adaptive bereits ab Dezember unterstützt werden, Qualcomm verweist dabei auf ein Update für Android 9 "Pie". Angesichts früherer Erfahrungen könnte es sich dabei um Android 9.1 handeln. Dann gilt es freilich noch auf die ersten Kopfhörer und andere Geräte zu warten, die die Technologie ebenfalls unterstützen, um das Ganze auch wirklich nutzen zu können. Von Apple sind hingegen bisher keine Pläne bekannt, aptX Adaptive zu unterstützen. (apo, 2.9.2018)