GoPro Hero 7: Leak zeigt neue Generation der Action-Kamera

Soll mit deutlich verbesserter Bildstabilisierung aufwarten können – Äußerlich weitgehend unverändert

Wie es aussieht dürfte es schon bald Neues von Action-Kamera-Hersteller GoPro geben. Ein etwas übereifriger Händler hat die GoPro Hero 7 bei sich bereits ausgestellt, und verrät so die zentralen Details, wie ein aufmerksamer Kunde bemerkt hat.

Stabilisierung

Anhand der Fotos ist zu erkennen, dass die neue Kamera im Vergleich zu ihren Vorgängern rein äußerlich weitgehend unverändert bleiben soll. Zentrale Neuerung soll demnach aber eine deutlich verbesserte Bildstabilisierung sein. Diese soll Bilder liefern können, wie man sie sonst nur von der Nutzung eines Gimbal kennt, wirbt der Hersteller großspurig.

Ebenfalls zu sehen ist, dass es dieses Mal unterschiedliche Modelle geben soll, die sich nicht nur in Farben (Schwarz, Weiß, Silber) sondern auch in den Funktionen unterscheiden sollen. So ist nur bei einem der Modelle ein Bildschirm zu erkennen, bei denen anderen fehlt er hingegen – etwa das zuletzt bei der silberfärbigen Version der Hero 4 der Fall war.

Abwarten

Eine offizielle Ankündigung der GoPro Hero 7 wird derzeit für Ende September erwartet. Das Unternehmen hatte zuletzt mit schleppenden Absätzen zu kämpfen, worauf man mit 300 Kündigungen reagierte. (red, 2.9.2018)