"Tatort"-Kommissar Borowski ermittelt im Haus der Geister: Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Das Traurige an diesem 'Tatort' ist, wie wenig seine Verantwortlichen dem Genre trauen, das sie selbst gewählt haben. Die Mystery-Stimmung, die sie in der Retro-Villa so altmodisch wie umständlich heraufbeschwören, wird sofort widerrufen. Kaum poltergeistert und koboldknarzt es im Haus wie in einem alten Gruselfilm, da wird auch schon die These verbreitet, dass das wahrscheinlich nur von jemandem inszeniert sei, um die sowieso schon labile junge Ehefrau in eine Psychose zu treiben", urteilt Christian Buß im "Spiegel".