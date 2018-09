Pixel Watch: Google bringt heuer doch keine eigene Smartwatch

Trotz Gerüchten im Vorfeld – Vorerst weiter Fokus auf Wear OS als unabhängige Plattform

Eigentlich gehört es zu den Gepflogenheit der Branche, dass sich Hersteller nicht zu geplanten Produkten äußern. Doch nun bricht Google mit dieser Tradition – wohl um bei seinen Kunden keine falsche Erwartungen aufkommen zu lassen.

Keine Pixel Watch

Es sei für heuer keine eigene Smartwatch aus dem Hause Google geplant, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmen gegenüber TomsGuide. Stattdessen wolle man sich zunächst auf die Verbesserung des Wear-OS-Ökosystems konzentrieren – also auf Software und Partnerschaften.

Dies kommt insofern überraschend, da in den letzten Monaten zum Teil bereits recht konkrete Gerüchte zu einer Pixel Watch kursiert waren. So war etwa davon zu hören, dass Google derzeit an gleich drei Uhren arbeite, die allesamt parallel zum Pixel 3 auf einem Event Anfang Oktober präsentiert werden sollen. Eine Möglichkeit wäre also, dass Google mit der Qualität der eigenen Entwicklung nicht zufrieden war, und sich gegen eine Veröffentlichung entschieden hat – zumindest vorerst.

Ausblick

Trotzdem sind in den kommenden zahlreiche neue Smartwatches mit Wear OS zu erwarten. Immerhin will Prozessorhersteller Qualcomm schon bald einen neuen Chip extra für solche Devices vorstellen – und damit das erste signifikante Hardware-Upgrade seit zwei Jahren.

Vor wenigen Tagen hat Google eine neue Generation von Wear OS präsentiert. Diese soll nicht zuletzt die Navigation vereinfachen, und den Fokus auf Fitness und den Google Assistant legen. (apo, 2.9.2018)