Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou gibt Rückzug für 2019 bekannt

Die grüne Frontfrau wird nicht als Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl 2020 antreten. Parteiintern gibt es bislang zwei männliche Kandidaten

Die Zeit in der ersten Reihe ist bald vorbei. Das gab Maria Vassilakou, noch amtierende Vizebürgermeistern und Verkehrsstadträtin in Wien, bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt. Sie bestätigte damit Gerüchte, die schon wochenlang im Umlauf waren.

Als Vizebürgermeisterin und Stadträtin stehe sie längstens bis Rechnungsabschluss 2018 – der Mitte 2019 fällig ist – zur Verfügung, so Vassilakou. Bis dahin solle die Nachfolge spätestens geregelt sein. Knapp neun Jahre lang wird die Grüne dann jenes Amt innegehabt haben, das sie im November 2010, dem Beginn von Rot-Grün, antrat.

Ode an Wien

Nachdem Vassilakou ihren Rückzug ankündigte, ließ sie ihr politisches Leben Revue passieren und stimmte eine Ode an die Bundeshauptstadt an: Mit knapp 18 Jahren ist sie für ein Sprachstudium nach Wien gekommen. "Vor genau 32 Jahren bin ich mit meinem Koffer am Südbahnhof gestanden", so die gebürtige Griechin.

Politisch und menschlich hätte sie darauffolgend bei den Wiener Grünen ihre Heimat gefunden. Bereits als junger Mensch habe sie begriffen, dass man politisch alleine nichts erreichen könne: "You'll never walk alone" sei ihr Motto gewesen. Sie sei glücklich und dankbar, acht Jahre lang, in denen die Werte Solidarität, Freiheit und Demokratie immer ihr Kompass gewesen seien, für "die beste Stadt der Welt" gearbeitet zu haben. Viele würden nicht wissen, wie gut sie es in Wien hätten, meinte Vassilakou – und verwies auf Errungenschaften wie den sozialen Wohnbau.

Bilanz zog die Vizebürgermeisterin nur kurz und nannte unter anderem den Umbau der Mariahilferstraße, die Einführung der 365-Euro-Jahreskarte für Öffis, den Ausbau des Nordbahnhofviertels sowie die Seestadt Aspern und die neu beschlossene Bauordnung. "Ja, die Citymaut war mein Ernst", sagte Vassilakou mit einem selbstironisch angehauchten Unterton – und plädierte kurz darauf unmissverständlich dafür, in dieser Frage einen gemeinsamen Weg zu finden.

Zuletzt war sie wegen des umstrittenen Heumarktvorhabens inklusive geplantem Hochhausturm parteiintern in Kritik geraten. In diesem Zusammenhang wurden auch Rücktrittsforderungen laut, die seither zwar abebbten, aber nie verstummten.

foto: apa/mario scalet Die Grüne Gemeinderätin Maria Vassilakou (links) am 8. September 2000 beim Übermalen fremdenfeidlicher Schmierereien in Wien.

Zwei Bewerber

Bisher haben zwei Grüne bekannt gegeben, sich um den ersten Listenplatz bewerben zu wollen: Der Gemeinderat Peter Kraus stieg als erster in den Ring. Weniger Tage später gab der langjährige Klubobmann David Ellensohn bekannt, ebenfalls anzutreten.

Vassilakou gab keine Unterstützungserklärung für einen der beiden Bewerber ab. Sie plädierte aber für einen Generationenwechsel, was durchaus als Anspielung auf eine Präferenz für Peter Kraus interpretiert werden könnte. "Ich wünsche mir einen fairen Wettbewerb der Ideen und Visionen", sagte sie. "Ich bin gespannt, wer die Wahl für sich entscheiden wird."

Mit inhaltlichen Forderungen hielten sich sowohl Kraus als auch Ellensohn bisher noch zurück. Der 31-jährige Kraus befand aber jedenfalls, was Rot-Grün in Wien tue, sei nicht mehr genug: "Wir müssen besser werden", sagte er bereits vor einigen Tagen zum STANDARD. Besonders die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Klimaschutz seien Herausforderungen. Bis 2030 solle die Stadt CO2-neutral werden.

foto: apa/roland schlager Der eine, der Nummer eins werden will: Peter Kraus.

Bisher keine Frau im Ring

Ellensohn ließ hingegen mit der Forderung aufhorchen, wer auch immer bis Ende November von der Partei zum Spitzenkandidat oder zur Spitzenkandidatin gekürt werde, solle sofort das Vizebürgermeisteramt sowie die Position des Verkehrsstadtrats übernehmen. Ein Konzept will Ellensohn Anfang September vorstellen, wenn alle Kontrahenten bekannt sind. Durchklingen ließ er bereits, eine schärfere Gangart gegenüber dem roten Koalitionspartner fahren zu wollen. Der grüne Klubobmann wird dem linken Parteiflügel zugeschrieben und lässt sich diese Bezeichnung auch gefallen. Wo oder ob es gröbere inhaltliche Abgrenzungspunkte zu Kraus gibt, ist noch nicht klar.

foto: apa/herbert neubauer Der zweite, der Nummer eins werden will: David Ellensohn.

Eine Absage für die Spitzenkandidatur gab es bisher von der grünen Bundesrätin Ewa Dziedzic. Ihr "fehlen die Ressourcen" gab sie vor wenigen Tagen bekannt. Das kam einigermaßen überraschend, da von vielen Seiten mit einer Kandidatur Dziedzics gerechnet wurde. Sie habe im letzten Dreivierteljahr "viel in die Verabschiedung der alten Grünen investiert" sowie in die "Weichenstellung für einen Neustart". Ein parteiinterner Wahlkampf um den Spitzenplatz habe nicht den "Weitblick für eine inhaltliche Neuausrichtung", kritisierte Dziedzic außerdem, die gleichzeitig ankündigte, für den grünen Bundesvorstand kandidieren zu wollen. Platz eins habe sie aber nicht im Visier.

Neuer Wahlmodus

Seit etwa zwei Wochen haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Rahmen des neuen Auswahlverfahrens für die Spitzenkandidatur zu bewerben. Bis 4. September müssen entsprechende Absichtserklärungen bekanntgegeben werden. Damit ist es aber noch nicht getan, denn daraufhin müssen Unterstützungserklärungen gesammelt werden. Gewählt wird brieflich im November. Auch Nicht-Parteimitglieder können mitbestimmen: Auf spitzenwahl.wien haben sich bereits 410 Wählerinnen und Wähler registriert, gaben die Grünen vor einer Woche bekannt. (Vanessa Gaigg, 2.9.2018)