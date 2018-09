Android-Zahlen: Bisher keine Spur von "Pie"

Android 8 wächst derzeit am stärksten – Android 2.3 mit ungewohntem Wachstum

Vor wenigen Wochen hat Google mit Android 9 "Pie" eine neue Generation seines vornehmlich für Smartphones genutzten Betriebssystems veröffentlicht. Nun gibt es frische Zahlen zur Verbreitung einzelner Android-Versionen, und dabei zeigt sich: Bisher hat Pie keinerlei Spur hinterlassen.

Zahlenmaterial

Aktuell scheint Android 9 noch keinerlei relevante Verbreitung gefunden zu haben. In den offiziellen Zahlen, die sich aus in der Woche vor dem 31. August erfassten Aufrufen des Play Stores speist, ist zumindest noch kein entsprechender Eintrag zu finden. Dies heißt, dass sich der Anteil der "Pie"-User global gesehen wohl noch unter der 0,1 Prozent-Marke befindet, die als unteres Limit für die Aufnahme in das Ranking gilt.

grafik: google Die aktuellen Zahlen zur Verbreitung einzelner Android-Versionen.

Wirklich überraschend kommt dies allerdings nicht: So gibt es die neue Softwareversion bislang nur für Googles eigene Pixel-Smartphones sowie das Essential PH-1. Zudem haben selbst von diesen Nutzern wohl viele die neue Version noch nicht installiert, wie die Erfahrung aus früheren Jahren zeigt. So dauerte es etwa beim Vorgänger Android 8 "Oreo" bis Oktober bis sich die neue Version erstmals in den Zahlen niederschlug.

Kleine Überraschung

Ansonsten präsentieren sich die aktuellen Verbreitungszahlen saisonal typisch relativ unauffällig: Sowohl Android 8.0 als auch 8.1 legen um jeweils etwas mehr als einen Prozentpunkt zu, während das aktuell am stärksten verbreitete Android 7 "Nougat" stagniert. Die meisten anderen Versionen verlieren im Bereich unter einem Prozentpunkt. Zudem gibt es aber einen kleinen statistischen Ausreißer: Das einst lange dominierende Android 2.3 "Gingerbread" leg nämlich um 0,1 Prozentpunkte auf 0,3 zu.

Ein wirklich relevantes Wachstum von Android 9 wird es wohl erst geben, wenn im Weihnachtsgeschäft neue Smartphones abgesetzt werden, die bereits von Haus aus mit dieser Softwareversion ausgestattet sind. Und natürlich auch, wenn mehr Hersteller entsprechende Updates liefern. (apo, 2.9.2018)