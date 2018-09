Juventus siegt auch ohne Ronaldo-Tore

2:1 in Parma dritter Erfolg in drittem Spiel für regierenden Meister – Inter gelingt gegen Bologna erster Dreier

Parma – Juventus Turin hat auch das dritte Match der neuen Saison in Italiens Serie A gewonnen und sich zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Beim 2:1 (1:1) gegen Parma Calcio am Samstag erzielte Mario Mandzukic in der zweiten Minute den frühen Führungstreffer für Juve, ehe Neuzugang Gervinho (33.) vor der Pause für den wackeren Aufsteiger ausglich.

Nach der Pause schoss Frankreichs Weltmeister Blaise Matuidi das Siegtor (58.) für den haushohen Favoriten, nachdem Mandzukic den Ball im Strafraum mit der Ferse herrlich weitergeleitet hatte. Cristiano Ronaldo der erneut durchspielte, wartet weiterhin auf seinen ersten Ligatreffer.

Inter Mailand gelang beim 3:0 (0:0) gegen Bologna durch Tore von Radja Nainggolan (67.), Antonio Candreva (82.) und Ivan Perisic (85.) der erste Saisonsieg. (sid, red – 1.9. 2018)