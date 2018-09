Federer lässt Kyrgios keine Chance, Kerber out

Schweizer fertigte Australier in drei Sätzen ab und steht im Achtelfinale – Deutsche Mitfavoritin unterliegt Slowakin Cibulkova

New York – Roger Federer hat am Samstag mit einer starken Leistung das Achtelfinale der mit 53 Mio. Dollar dotierten US Open in New York erreicht. Der als Nummer 2 gesetzte Schweizer besiegte den unberechenbaren Australier Nick Kyrgios nach 1:44 Stunden mit 6:4,6:1,7:5 und trifft nun mit John Millman auf einen Landsmann von Kyrgios. Das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Grand-Slam-Rekordchampion und dem unberechenbaren Jungstar entpuppte sich als einseitige Angelegenheit. Federer hat die US Open von 2004 bis 2008 fünfmal nacheinander gewonnen, wartet allerdings seit zehn Jahren auf seinen sechsten Titel in Flushing Meadows.

Bei den Damen kam dagegen in der dritten Runde für eine weitere Mitfavoritin das Aus. Angelique Kerber verlor nach gutem Start wie schon des Öfteren den Faden, die Deutsche unterlag der Slowakin Dominika Cibulkova mit 6:3,3:6,3:6. Für die Wimbledonsiegerin Kerber ist damit der Traum vom ersten Wimbledon-US-Open-Double einer Frau seit 20 Jahren vorüber.

Ausgeschieden ist ebenfalls unerwartet die als Nummer 6 gereihte Französin Caroline Garcia. Ihr wurde die Spanierin Carla Suarez Navarro hauchdünn mit 7:5,4:6,6:7(4) zum Verhängnis. Damit sind nach Simona Halep (ROU), Caroline Wozniacki (DEN), Kerber und Garcia von den Top 6 nur noch Titelverteidigerin Sloane Stephens (USA-3) und Petra Kvitova (CZE-5) im Bewerb.

Weitergekommen ist auch Vorjahresfinalistin Madison Keys. Die als Nummer 14 gesetzte US-Amerikanerin benötigte gegen Aleksandra Krunic (SRB) beim 4:6,6:1,6:2 ebenfalls drei Sätze. (APA, red – 1.9. 2018)