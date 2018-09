Lustenau nach Sieg gegen Liefering Dritter

Salzburger bei 0:1 in Vorarlberg lange in Unterzahl

Lustenau – Austria Lustenau ist mit einem 1:0-Heimerfolg in der 2. Liga am FC Liefering vorbeigezogen. Die Vorarlberger feierten am Samstag dank eines Treffers von Nicolai Bösch (32.) den dritten Saisonsieg und sind neuer Dritter. Liefering ist vor dem Runden-Abschluss am Sonntag zwischen Austria Klagenfurt und den Young Violets der Austria Siebenter.

Die Salzburger mussten nach einer Roten Karte für David Schnegg (43.) mehr als eine Hälfte lang mit zehn Mann auskommen. (APA, 1.9. 2018)