Frankfurt verliert turbulente Partie gegen Bremen mit 1:2

Alles dabei beim Heimdebüt von Adi Hütter in Frankfurt. Leverkusen verliert nach Özcan-Patzer gegen Wolfsburg. Gregoritsch trifft bei Augsburgs 1:1 gegen Gladbach

Berlin – Frankfurt-Trainer Adi Hütter musste mit seinem Team am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit den Siegestreffer Werder Bremens (Martin Harnik bis zur 59.) zum 2:1 und die erste Niederlage hinnehmen. Frankfurt geriet früh (20. Osako) in Rückstand und musste nach einer roten Karte gegen Jetro Willems (32.) lange in Unterzahl spielen. Nichtsdestotrotz gelang den Adlern der Ausgleich (54. Haller Elfer). In der Nachspielzeit sorgte dann Milot Rashica für die Entscheidung zugusten der Bremer.

Der 1. FC Nürnberg (mit Georg Margreitter) erreichte mit dem 1:1 gegen Mainz den ersten Punkt.

Gregoritsch trifft

Ein Tor von Michael Gregoritsch (12. Min.) hatdem FC Augsburg nicht zum Sieg gegen Mönchengladbach gereicht. Der Österreicher fand weitere Chancen vor, Rekordeinkauf Alassane Plea glich aber für die Gäste zum 1:1-Endstand aus (68.). Hoffenheim (mit Florian Grillitsch) kam gegen Freiburg mit 3:1 zum ersten Sieg.

Gregoritsch nahm nach einem Fehler von Abwehrspieler Jantschke den Ball mit der Brust herunter und schoss ein. Bei einem Nachschuss des Steirers in einer Drangperiode nach der Pause verhinderte Keeper Posch mit einem Reflex das 2:0. Beide Teams weisen nach der zweiten Runde vier Punkte auf. Die Augsburger Abwehr – Martin Hinteregger spielte durch – hatte die starke Gladbacher Offensive meist gut im Griff, die Bayern blieben im Oberhaus gegen Borussia daheim weiter ungeschlagen (3-5-0).

Leverkusen verlor hingegen erneut, mit Keeper Ramazan Özcan, der einen Schuss von Yannick Gerhardt ins eigene Tor lenkte (36.), und Aleksandar Dragovic setzte es ein Heim-1:3 gegen Wolfsburg. In der nächsten Runde trifft der "Geheimfavorit" auf Bayern München. Wolfsburg-Neuzugang Pavao Pervan, der Ex-LASK-Keeper, verzeichnete eingelungenes Debüt, er ersetzte Koen Casteels, dessen Frau ein Kind erwartet. (APA, red, 1.9.2018)

Ergebnisse Deutsche Bundesliga Samstag, 01.09.2018

1899 Hoffenheim – SC Freiburg 3:1 (0:1)

Hoffenheim: Grillitsch spielte durch, R. Zulj, Posch nicht im Kader; Freiburg: Lienhart Ersatz

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg 1:3 (1:1)

Leverkusen: Özcan, Dragovic spielten durch, ohne Baumgartlinger/verletzt Eintracht

Frankfurt – Werder Bremen 1:2 (0:1)

Frankfurt: Trainer Hütter; Bremen: Harnik bis 59., Kainz, Friedl Ersatz

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Augsburg: Gregoritsch/Tor zum 1:0/12. bis 90., Hinteregger spielte durch, Danso Ersatz 1.

FC Nürnberg – FSV Mainz 05 1:1 (0:1)

Nürnberg: Margreitter spielte durch, ohne Jäger; Mainz: Onisiwo bis 81., Mwene ab 81.