Huawei präsentiert smarten Lautsprecher mit Routerfunktion

Der Huawei AI Cube kann als Lautsprecher, aber auch etwa als LTE-Router genutzt werden

Huawei hat im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) einen neuen smarten Lautsprecher vorgestellt. Der AI Cube wird von Amazons Sprachassistentin Alexa angetrieben werden und zugleich auch als 4G-LTE-Router fungieren. Möglich sei eine Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s, zudem wird der 802.11ac WLAN-Standard unterstützt. Somit sind sind 2,4- und 5 Ghz-Kanäle möglich. Auch ist es möglich, eine SIM-Karte einzusetzen, um ein mobiles Netz zu schaffen. LAN-Kabel können auch angeschlossen werden.

Noch keine Angaben zum Preis

Wer will, kann das Mikrofon des Geräts mit einer Taste abstellen. Ansonsten handelt es sich um einen regulären, smarten Lautsprecher, ähnlich des Google Home, Amazons Echo und Geräten anderer Hersteller, die zu den Assistenten der Unternehmen greifen – etwa der Sonos One. Ein genaues Veröffentlichungsdatum hat Huawei nicht bekanntgegeben, auch gibt es noch keine Angaben zum Preis des AI Cube. Gerüchten zufolge soll er noch in diesem Jahr erscheinen. (red, 1.9.2018)