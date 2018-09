ÖGB-Präsident: "Werden uns zurückholen, was uns genommen wurde"

Gemeinsame Streiks aller Gewerkschaften seien nicht ausgeschlossen, kündigte Wolfgang Katzian an

Wien – Die Gewerkschaftsbewegung werde die "Verschlechterungen durch das neue Arbeitszeitgesetz" nicht hinnehmen, kündigte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian an. "Wir holen uns zurück, was uns genommen wurde, mit allen Möglichkeiten, die eine Gewerkschaft hat", betonte er mit Blick auf die kommenden KV-Verhandlungen im Herbst. Im Herbst könnten daher auch gemeinsame Streiks aller Gewerkschaften kommen.

Mit 1. September sind die von der schwarz-blauen Regierung – und mit Stimmen der Neos – ausgearbeiteten neuen Regelungen zur Arbeitszeit in Kraft getreten.

Streiks möglich

Im September wollen bei einer Konferenz erstmals alle Gewerkschaften gemeinsam das Vorgehen bei den KV-Verhandlungen besprechen. Dort solle der Preis für das Gesetz gemeinsam festgelegt werden, wie Katzian heute bei einer Pressekonferenz in Wien erklärte. "Gemeinsam werden wir im Herbst Forderungen durchsetzen – mit jeder Faser unseres Herzens." "Alles ist möglich" beantwortete Katzian die Frage, ob es dann auch Streiks aller Gewerkschaften geben werde.

Auch PRO-GE Bundesvorsitzender Rainer Wimmer kündigte an, dass die KV-Verhandlungen im Herbst "sehr heavy" werden. "Es wird nicht gut gehen und es wird sich rächen", so Wimmer. Im Herbst wolle man gehörige Änderungen durchsetzen. "Nur mehr Geld wird hier definitiv nicht reichen".

ÖGB-Umfrage erwartungsgemäß negativ

Laut einer am Freitag präsentierten Umfrage des ÖGB lehnen 60 Prozent der befragten Arbeitnehmer die neue Arbeitszeitregelung ab. 73 Prozent wollen dafür als Ausgleich die Einführung der 4-Tage-Woche, teilte der ÖGB mit.

Von den 800 befragten Arbeitnehmern hielten 60 Prozent die Verlängerung der Arbeitszeit für eine schlechte bzw. sehr schlechte Idee. Rund 18 Prozent stehen der neuen Arbeitszeitregelung positiv gegenüber. Jeder sechste Beschäftigte (18 Prozent) gab an, dass die neue Regelung in seinem Betrieb bereits Praxis sei, 27 Prozent erwarteten die zukünftige Umsetzung der neuen Regelung in ihrem Betrieb.

Den Vorschlag, als Ausgleich für die längeren Arbeitszeiten eine Vier-Tage-Woche einzuführen, hielten 73 Prozent für eine sehr gute, bzw. gute Idee. Bei den jüngeren Arbeitnehmern war die Zustimmung mit 84 Prozent noch höher. Die Umfrage wurde im August vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) im Auftrag des ÖGB durchgeführt. (APA, red, 1.9.2018)