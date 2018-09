Nach Explosion auf Raffineriegelände in Bayern mehrere Verletzte

Rund 2000 Menschen mussten evakuiert werden. 200 Einsatzkräfte bekämpfen den Großbrand

Berlin/Ingolstadt – Auf dem Gelände einer Raffinerie in Vohburg an der Donau im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen ist es am Samstag in der Früh zu einer Explosion und einem Großbrand in der Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks gekommen. Acht Menschen seien verletzt worden. Drei wurden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Wegen des nach wie vor brennenden Feuers werden demnach in der Umgebung bis zu 2.000 Menschen evakuiert und zunächst in einer Turnhalle untergebracht. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme wegen der starken Rauchentwicklung, sagte der Polizeisprecher.

Keine Gefahr für Anrainer

Die Polizei sperrte das rund 130 Hektar große Gelände weiträumig ab. Damit solle auch verhindert werden, dass Schaulustige dem Geschehen zu nahe kommen und womöglich in Gefahr geraten. Für Anrainer bestehe nach ersten Erkenntnissen derzeit keine Gefahr, sagte der Sprecher weiter. Die Menschen sollten aber Fenster und Türen geschlossen halten. Auf Videos, die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter im Internet verbreiteten, waren lodernde Flammen zu sehen.

In der Stadt wenige Kilometer südlich von Ingolstadt waren nach Polizeiangaben zahlreiche Feuerwehren sowie Rettungsdienste und das Technische Hilfswerk im Einsatz – insgesamt mehr als 200 Kräfte. Die Firma Bayernoil, an der die OMV bis 2014 beteiligt war, betreibt laut Website seit 1967 in Vohburg eine Erdölraffinerie auf einem 127 Hektar großen Gelände.

Der Bayerische Rundfunk berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, dass die Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks brenne. Ein Teil der Bundesstraße 16 in der Nähe des Gaskraftwerks sei von der Polizei-Absperrung betroffen – der Verkehr werde umgeleitet. (APA. AFP, 1.9.2018)