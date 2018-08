WM 2019 findet ohne ÖFB-Frauen statt

Play-off-Ticket nicht mehr lösbar

Wien – Die Fußball-Frauen-WM 2019 geht ohne Österreich über die Bühne. Nach den Quali-Partien am Freitag steht fest, dass der EM-Halbfinalist auch mit einem Sieg am Dienstag (17.00 Uhr/live ORF eins) im abschließenden Gruppe-7-Spiel gegen Finnland in Wiener Neustadt eines der vier Play-off-Tickets nicht mehr erreichen kann.

Für die Berechnung der besten Gruppenzweiten werden nur die Partien gegen die vier besten Teams der jeweiligen Gruppen herangezogen. Die ÖFB-Auswahl könnte bei einem Erfolg über die Finnen, die am Freitag in Spanien mit 1:5 untergingen, auf zehn Punkte kommen. Die Pools eins bis vier haben schon fix mehr Zähler auf dem Konto. (APA; 31.8.2018)