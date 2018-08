Weißhaidinger Fünfter bei Diamond-League-Finale in Brüssel

Österreichs Diskus-EM-Medaillengewinner nimmt 5000 Dollar mit – Sieg an Jamaikaner Dacres

Brüssel – Lukas Weißhaidinger hat beim Finale der Diamond League in der Leichtathletik am Freitagabend in Brüssel im Diskuswurf den fünften Platz belegt. Der EM-Bronzemedaillengewinner kam auf eine Weite von 65,66 m. Der Sieg ging an den Jamaikaner Fedrick Dacres mit 68,67 vor dem Litauer Andrius Gudzius (67,56), dem Schweden Daniel Stahl (66,74) und den US-Amerikaner Mason Finley (66,09).

Damit klassierten sich wie bei der EM in Berlin aus Europa nur und ebenfalls in dieser Reihenfolge Gudzius und Stahl vor Weißhaidinger. Für Platz fünf gibt es 5.000 Dollar Preisgeld (4.276 Euro), der Sieger nimmt 50.000 Dollar mit heim. (APA, 31.8.2018)