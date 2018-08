Sahin von Dortmund zu Werder Bremen

29-jähriger türkischer Ex-Teamspieler kommt für eine Million Euro Ablöse

Bremen – Der deutsche Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am letzten Tag der Transferzeit mit der Verpflichtung von Nuri Sahin überrascht. Der 29-jährige türkische Ex-Teamspieler kommt vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Werder muss für den Mittelfeldspieler, der einst auch bei Real Madrid und Liverpool aktiv war, laut Medienberichten rund eine Million Euro Ablöse zahlen.

"Werder ist ein großer Verein, bei dem man aktuell auch das Gefühl hat, dass hier etwas heranwachsen wird", sagte Sahin am Freitag in einer Club-Stellungnahme. Die Bremer, bei denen mit Teamspieler Florian Kainz, Marco Friedl und Routinier Martin Harnik auch drei Österreicher unter Vertrag stehen, hatten diesen Sommer mit der Verpflichtung von Davy Klaassen für kolportierte 15 Millionen Euro bereits für einen Rekordeinkauf in ihrer Clubgeschichte gesorgt. (APA, 31.8.2018)