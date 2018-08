Migration zerreißt Europa

Juncker, Merkel & Co müssen aufwachen und Kakofonie vor EU-Wahl beenden

In Deutschland läuft eine Kontroverse, wie man mit den Ereignissen in Chemnitz umgehen soll. Dort wurde ein Mann nach einem Streit erstochen. Der Tat verdächtig sind ein Syrer und ein Iraker. Der Hauptverdächtige ist ein Asylwerber, der 2015 ins Land kam und falsche Papiere vorlegte. Ein Abgeordneter der Plattform "Bürger in Wut" hat das geoutet. Es kam zu Demonstrationen von ausländerfeindlichen Gruppen, Neonazis, die den Hitlergruß in Kameras reckten. Was auf den ersten Blick wie ein nationales Problem erscheint, hat eine tiefere europäische Dimension.

Denn nicht nur die deutschen Rechten nutzen so einen Fall für rassistische Propaganda gegen Migranten und Asylwerber, auch als Beleg gegen die Regierung und Kanzlerin Angela Merkel und ihre Migrationspolitik.

Nun sagt sogar der sonst moderate Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, "klare Kante und Kampf" seien angesagt: Rechtsradikalen dürfe man nicht mit Verständnis begegnen. Die AfD ist in Umfragen vor der Bayern-Wahl stark.

In anderen EU-Ländern kennt man das längst. In Österreich kam eine rechtsnationale Regierung an die Macht, weil nicht nur die FPÖ, sondern auch die ÖVP unter Sebastian Kurz auf Defizite der Migrationspolitik und Ängste der Bevölkerung setzte.

In einer Woche zeichnet sich in Schweden ein Machtwechsel ab. Das Land und seine rot-grüne Regierung haben seit 2015 den Großteil der Migranten im EU-Raum aufgenommen und wie Österreich und Deutschland spät Restriktionen gesetzt. Dennoch dürften die Rechten, die Schwedendemokraten, stark hinzugewinnen.

Widersprüchliche Kakofonie



Italien hat das hinter sich: Eine hemmungslos populistische Koalition unter der "geistigen" Führung der ultrarechten Lega von Matteo Salvini treibt die EU nun in Sachen Migration und Flüchtlingsabwehr vor sich her.

Einen der Hauptgründe für all das konnte man beim Treffen der Verteidigungs- und Außenminister in Wien beobachten: 56 Minister und eine einzige widersprüchliche Kakofonie aus Forderungen und Attacken zu EU-Maßnahmen überschatteten alles.

Bizarrerweise sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, man brauche in der Migration jetzt "Klarheit" und "Entschlossenheit".Sie selber legte nicht den Ansatz einer Lösung vor. Was sie sagte, klang etwas naiv. Die EU-Kommission mit Präsident Jean-Claude Juncker hat noch immer nicht begriffen, dass das gemeinsame Europa zu zerbrechen droht, wenn die Hauptverantwortlichen sich nicht zum Handeln aufraffen.

Einzelvorschläge gibt es nach gut drei Dutzend EU-Gipfeln zum Thema mehr als genug. Die meisten Bürger lässt das kalt. Sie wollen endlich Taten sehen. Viele fühlen sich im Stich gelassen, machen bei Wahlen ihr Kreuz bei radikalen rechten Parteien. Dasselbe droht in nur neun Monaten, wenn die Europäer zur Europawahl aufgerufen sind. Bei einem der wichtigsten Themen, der Migrations- und Asylpolitik, ist eine "gefährliche Leerstelle" entstanden, wie die "Süddeutsche Zeitung" zur defensiven, ideenlosen Politik Merkels festhielt.

Wieso also stellen Merkel, Juncker und auch Österreichs Kanzler Kurz als EU-Ratsvorsitzender nicht einen energischen Zehnpunkteplan zur Migration vor, um den gemeinsam zu kämpfen sich lohnt, wie einst Helmut Kohl zur deutschen Wiedervereinigung? Jene, die Europa zerstören wollen, könnte man damit stellen, zum Offenbarungseid zwingen. Worauf warten? (Thomas Mayer, 31.8.2018)