TV-Tipps für Sonntag, 2. September

Geschichte mit Lucie – Lucie im Europa von heute, Vier Hochzeiten und ein Todesfall,

6.45 KINDERMAGAZIN

Geschichte mit Lucie – Lucie im Europa von heute Anlässlich des Europatags spielt ein Symphonieorchester die Europahymne. Lucie ist davon sehr angetan und beschließt, mehr über die Europäische Union in Erfahrung zu bringen. Bis 7.10, Arte

7.05 NATURDOKU

Wilde Insel – Japan Japans Inselwelt besteht aus vier großen und fast 7000 kleinen Inseln, die sich in einem langen Bogen durch den Nordwestpazifik ziehen. Sie bieten ganz unterschiedliche klimatische Bedingungen: vom eisbedeckten Nordmeer über gemäßigte Wälder bis hin zu subtropischen Stränden und Mangrovensümpfen. Bis 7.50, 3sat

11.00 SPORT-TALK

Doppelpass Stefan Effenberg und Reinhold Beckmann lassen den aktuellen Bundesliga-Spieltag Revue passieren. Bis 13.30, Sport 1

13.30 MAGAZIN

Heimat fremde Heimat Im Rahmen der Heimat fremde Heimat-Reihe Weitblicke nimmt die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz am "Stammtisch" Platz, um gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Stellung zu beziehen. Bis 14.00, ORF 2

14.15 KOMÖDIE

Vier Hochzeiten und ein Todesfall (Four Weddings and a Funeral, GB 1994, Mike Newell) Der eingefleischte Junggeselle Charles (Hugh Grant) trifft auf einer Hochzeit eine Amerikanerin (Andie Mac Dowell) ... Wie es weitergeht, wissen die eingefleischten Fans der 90er-Liebeskomödie, alle anderen sollten einschalten. Bis 16.45, ATV

trailertracker

16.30 DOKUMENTATION

Erlebnis Österreich – Wien von oben Die Hauptstadt aus der Perspektive jener Menschen, die ihren Arbeitsplatz in luftiger Höhe haben. Von den Rauchfangkehrern, den Dachdeckern, Bauarbeitern und Kranführern, den Stephansdomsteinmetzen, die die Spitze des Turms instand halten, und dem Haustechniker am Ringturm bis zum Mann, der am Parlament auf dem Dach außen die Fahne hisst. Bis 16.55, ORF2

foto: orf Wien aus der Perspektive jener Menschen, die ihren Arbeitsplatz in luftiger Höhe haben

17.05 REPORTAGE

Gärten voll italienischer Lebenslust Biogärtner Karl Ploberger begibt sich auf die Reise nach Rom und Umgebung. Er entdeckt formal-englische und mediterrane Biogärten, spaziert durch wunderschöne Olivengärten und genießt den Duft der blühenden Zitrusbäume. Bis 17.55, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Antonio, ihm schmeckt's nicht (D 2015, Sven Unterwaldt) Die heikle Kombination aus einem deutschen Schwiegersohn und einem italienischen Schwiegervater sorgte bereits in Maria, ihm schmeckt's nicht! für Turbulenzen. Jetzt geht es für die schwangere Sara (Mina Tander) und ihren Mann (Christian Ulmen) in die Flitterwochen nach New York. Schwiegervater Antonio (Alessandro Bressanello) schließt sich kurzerhand dem jungen Paar an. Bis 22.05, Puls 4

22.00 TALK

Im Zentrum Zum Thema Ausschuss: Macht und Missbrauch? Innenminister Kickl auf dem Prüfstand diskutiert Claudia Reiterer mit Werner Amon (ÖVP), Jan Krainer (SPÖ), Hans-Jörg Jenewein (FPÖ), Stephanie Krisper (Neos) und Peter Pilz (Liste Pilz).

Bis 23.05, ORF 2

23.05 MUSIKERDRAMA

(USA 2002, Curtis Hnason) Jimmy "Rabbit" Smitzh (Eminem) lebt mit seiner alkoholkranken Mutter (Kim Basinger) und der kleinen Schwester in den Slums von Detroit. Er träumt davon, Rapstar zu werden. Beim Freestyle-Battle wird er als einziger Weißer unter Afroamerikanern ausgebuht. Das Porträt eines weißen Nachwuchsrappers weist viele Parallelen zum realen Leben Eminems auf. Bis 1.20, RTL 2

movieclips

23.30 DOKU

Mythos und Wahrheit – Die Ritter Mit Computeranimationen bringt ZDF-History das Leben der Ritter in die Gegenwart: Wie kämpften sie, wie beweglich waren sie in ihren Rüstungen? Die Doku spürt Mythen und Legenden nach und zeigt, was belegbar ist und was ins Reich der Märchen gehört. Bis 1.20, ZDF