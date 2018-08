Laut russischen Medien soll Alexander Sachartschenko bei einer Explosion ums Leben gekommen sein

Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge getötet worden. Er starb demnach durch einen Bombenanschlag. Wie Medien berichteten, kam es am Freitag in einem Café in Donezk zu einer Explosion. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. (red, Reuters, 31.8.2018)