Mindestens 10.000 Teilnehmer bei erneuten Protesten in Chemnitz erwartet

Für den Nachmittag haben Rechte zu Demonstrationen aufgerufen, auch Gegenveranstaltungen sind angekündigt. Mit Wasserwerfern und Reitern will die Polizei eine Eskalation verhindern

Chemnitz – Nach den teils gewaltsamen Ausschreitungen der vergangenen Tage wurde auch für Samstag zu neuen Protesten in Chemnitz aufgerufen. Um 16 Uhr versammelt sich unter dem Motto "Sachsen steht auf!" erneut die rechte "Bürgerbewegung Pro Chemnitz", die mit etwa 1.000 Teilnehmern rechnet.

Die AfD und die fremdenfeindliche Pegida wollen ab 17 Uhr einen "Schweigemarsch" abhalten. Damit solle "um die Toten und Opfer der illegalen Migrationspolitik" in Deutschland getrauert werden, hieß es in einem Aufruf. Unter anderem haben die drei Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz (Brandenburg), Jörg Urban (Sachsen) und Björn Höcke (Thüringen) ihr Kommen angekündigt. Angemeldet sind 500 bis 1.000 Teilnehmer.

Gegenveranstaltung

Die SPD und andere Organisationen wollen Gegenkundgebungen abhalten. Für die Veranstaltung "Herz statt Hetze" kündigten sich unter anderem die Grünen-Politiker Annalena Baerbock und Cem Özdemir, die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil an. Auch die Band Madsen soll auftreten.

Die Polizei geht von einer Teilnehmerzahl "im unteren fünfstelligen Bereich" aus, wie Landespolizeipräsident Jürgen Georgie am Freitag in Dresden sagte. Sachsen habe Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert und alle verfügbaren Kräfte bekommen. Auch Wasserwerfer und Reiter stünden bereit. Bei den Kundgebungen am vergangenen Sonntag und Montag war es den Behörden über weite Strecken nicht gelungen, die Kontrolle zu bewahren.

Angriffe und Ausschreitungen

Nach der Tötung eines 35-jährigen Deutschen waren am Sonntag hunderte Menschen den unter anderem von der AfD und der rechtsextremen Hooligan-Gruppe "Kaotic Chemnitz" getätigten Protestaufrufen gefolgt. Sie zogen durch die Straßen von Chemnitz und griffen dort Unbeteiligte an, von denen sie wegen ihres Aussehens annahmen, dass diese keine Deutschen seien. Auf Videos ist zu sehen, wie Kundgebungsteilnehmer Menschen verfolgen, beschimpfen und bedrohen.

Auch am Montag versammelten sich rund 6.000 teils Rechtsextreme in Chemnitz. Obwohl die Demonstranten teils den Hitlergruß zeigten, Polizeiketten überrannten, Flaschen und Böller auf Gegendemonstranten warfen und am späten Abend gezielt Menschen angriffen, wurde zunächst niemand festgenommen. Später wurden zehn Verfahren wegen des Anwendens des Hitlergrußes eingeleitet. Insgesamt 20 Menschen wurden verletzt. Die Polizei hatte die Teilnehmerzahl unterschätzt und war nur mit etwa 600 Beamten vor Ort. Am Donnerstag kam es am Rande des "Sachsengesprächs" ebenfalls zu Demonstrationen von etwa 900 Menschen. Diesmal waren die Polizisten mit 1.200 Beamten in der Überzahl.

Auslöser der Proteste war die Tötung eines 35-Jährigen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes in der Nacht auf Sonntag. Mittlerweile befinden sich ein Syrer und ein Iraker in Untersuchungshaft, einer von ihnen hätte offenbar bereits im Jahr 2016 nach Bulgarien abgeschoben werden können. (red, Reuters, 1.9.2018)