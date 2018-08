Alkoholisierter lenkte Auto in Ternitz in Springbrunnen-Anlage

Kreisverkehr überfahren und in Wasserbecken gelandet

Ternitz – In Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hat in der Nacht auf Freitag ein alkoholisierter 35-Jähriger sein Auto in eine Springbrunnen-Anlage gelenkt. Der Mann hatte 1,88 Promille, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Dem Niederösterreicher wurde der Führerschein abgenommen. Der 35-Jährige hatte nach Angaben von Feuerwehr und Polizei einen Kreisverkehr überfahren.

Sein Wagen kam letztlich im Wasserbecken zum Stillstand. Die FF Ternitz-Rohrbach rückte aus, um den Pkw zu bergen. Die Polizei bestätigte einen "NÖN"-Bericht, dass sich der Lenker zu Fuß in Richtung Neunkirchen davonmachte. Er wurde jedoch von einer Streife aufgegriffen und musste sich einem Alkotest unterziehen. Den Mann erwartet auch eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft. (APA, 31.8.2018)