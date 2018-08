Deutsche Telekom startet zur Aufholjagd zu Netflix und Amazon

Video-Angebot Entertain TV wird auch für Kunden ohne Internetpaket des Anbieters geöffnet

Die Deutsche Telekom will den wachsenden Video-Streaming-Markt nicht den führenden Anbietern Netflix und Amazon aus den USA überlassen. Das eigene Video-Angebot Entertain TV steht künftig auch den Kunden offen, die nicht über einen Telekom-Vertrag ins Netz gehen, kündigte der Konzern am Freitag auf der IFA an und bestätigte damit jüngste Medienberichte.

"Damit öffnen wir uns mit Entertain TV für eine wesentlich größere Zielgruppe" sagte Deutsche-Telekom-Manager Michael Hagspihl.

deutsche telekom Der IFA-Event der Deutschen Telekom.

Bald auch ohne Telekom-Internetpaket

Ab Herbst solle sich das TV-Angebot damit per Smartphone-App auch unabhängig vom Internet-Zugang der Telekom buchen lassen. Auch Serien, für die die Telekom die Exklusiv-Rechte in Deutschland hat, sollen dort zur Verfügung stehen. Zudem will der Konzern intensiv in weitere Produktionen investieren.

Das klassische Entertain-TV-Angebot will die Telekom zudem neben dem Streaming-Dienst Netflix und den Mediatheken der Sender mit dem Angebot von Amazon Prime Video erweitern. (APA, 31.08.2018)