Hochhaus mit vertikalem Wald in Toronto geplant

visualisierung: brisbin brook beynon architects toronto

In Toronto soll in den nächsten Jahren ein 27-stöckiges Gebäude mit viel Grün entstehen. Insgesamt sollen 450 Bäume die Fassade in einen "vertikalen Wald" verwandeln, wie das lokale Architekturbüro Brisbin Brook Beynon das vom Mailändischen Bosco Verticale inspirierte Projekt nennt. Im Erdgeschoß sind Geschäftszonen, Restaurants und Cafés vorgesehen.