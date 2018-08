FPÖ-Abgeordneter brüstet sich mit Stellung unschuldiger Ladendiebe

Christian Höbart hielt drei Asylwerber in einem Supermarkt fest, bis die Polizei kam – doch die Männer hatten nichts gestohlen

St. Pölten – In der Gratiszeitung "Heute" liest es sich wie eine Heldengeschichte: In einem Supermarkt in Guntramsdorf "erwischte FP-Nationalrat Christian Höbart drei junge Männer, die Waren stehlen wollten". Bis zum Eintreffen der Polizei habe er die vermeintlichen Diebe zusammen mit einer Mitarbeiterin festgehalten – "die drei Asylwerber wurden mitgenommen", wird der Abgeordnete in der Zeitung zitiert.

Doch wie Recherchen der "Presse" zeigen, beruht der angebliche Ladendiebstahl einzig auf einer Unterstellung Höbarts: Dieser habe die drei Asylwerber marokkanischer Herkunft aufgehalten und ihnen Diebstahl vorgeworfen, heißt es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die gerufene Polizei konnte aber keinen Ladendiebstahl feststellen.

"Auch wenn strafrechtlich nichts übrigbleibt", wird Höbart in der "Presse" zitiert, hätten die jungen Männer etwas eingesteckt "und herausgegeben, als ich sie gestellt habe. Ich habe den Diebstahl verhindert." (red, 31.8.2018)