Kneissl tanzte mit Kollegen Samba und Bossa Nova

Diplomatie kann mehr sein, meint Kneissl. Der türkischer Außenminister ortet bessere Beziehungen zwischen der Türkei und der EU

Wien – Eine "sehr, sehr angenehme Atmosphäre" hat nach Ansicht von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) beim Abendessen mit ihren EU-Kollegen im Rahmen des informellen Treffens der Außenminister in Wien geherrscht. Sie hätte einige "Samba- und Bossa Nova-Runden" mit ihrem britischen, griechischen, rumänischen und polnischen Amtskollegen gedreht, erzählte Kneissl am Freitag vor Journalisten.

Das sei ein Beispiel, dass "Diplomatie mehr sein kann, als sich wechselseitig Policy-Briefing-Notes um die Ohren zu hauen", so die Außenministerien, die in der Hofburg als Gastgeberin fungierte. Bei dem Treffen sei, so hätten es ihr auch einige Anwesende bestätigt, "einiges weitergegangen".

Am Donnerstagabend hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die EU-Außenminister sowie ihre Amtskollegen aus Südosteuropa zu einem Empfang in die Präsidentschaftskanzlei geladen.

Von Mittwoch bis Freitag waren die EU-Verteidigungs- sowie Außenminister zu informellen Gesprächen im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes in Wien. Während am Donnerstag die Themen Syrien, Migration und der Atom-Deal mit dem Iran auf der Tagesordnung standen, war der Freitag den EU-Beitrittskandidaten gewidmet.

Türkei bereit für Verhandlungen

Dabei hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Bereitschaft seines Landes, die Beitrittsverhandlungen mit der EU wieder aufzunehmen, bekundet. Die Beziehung zwischen der EU und der Türkei hätten sich zuletzt wieder verbessert, betonte Cavusolgu am Freitag.

Seit dem Putschversuch 2016 hatten sich Spannungen zwischen EU und der Türkei verschärft. Kneissl zeigte sich beim Treffen aber ebenfalls bemüht, die Beziehungen zu verbessern. Sie berichtete von einem "sehr, sehr guten" Gespräch mit Cavusoglu am Donnerstagabend.

Gebietstausch Kosovo-Serbien

Eine möglichen Gebietstausch zwischen Serbien und dem Kosovo sieht die Außenmnisterin jedoch mit "großer Skepsis". "Grenzänderungen, das haben wir immer wieder gesehen, haben ihre Probleme aufgeworfen", sagte Kneissl dazu am Freitag. Anderseits gebe es vor allem die von Washington formulierte Position: "Lasst die beiden verhandeln." Auch Deutschland hält einen Gebietstausch nicht für "zielführend", wie der deutsche Außenminister Heiko Maas erklärte. Das würde nur alte Wunden wieder aufreißen.

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn betonte einmal mehr, dass jede Lösung am Balkan dem "übergeordneten Interesse", Stabilität in der Region zu fördern, Rechnung tragen müsse. Zwischen Belgrad und Pristina gebe es neben der Grenzfrage ohnehin noch "viele andere" Aspekte zu besprechen. (red, APA, 31.8.2018)