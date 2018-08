Bester Fußballer Europas: Ronaldos Berater nennt Niederlage "lächerlich"

Der Portugiese kam nicht zur Ehrung nach Monaco, ausgezeichnet wurde Luka Modric

Monaco/Turin – Der Berater von Cristiano Ronaldo hat dessen Niederlage bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres scharf kritisiert. "Es ist einfach nur lächerlich", sagte Jorge Mendes der portugiesischen Zeitung "Record" nach dem Sieg des kroatischen Vizeweltmeisters Luka Modric. "Es kann keinen Zweifel über den eigentlichen Gewinner geben, Ronaldo ist der Beste auf seiner Position."

Modric, in Russland schon zum besten Spieler der WM gekürt, hatte den viermaligen Sieger Ronaldo bei der Uefa-Wahl am Donnerstag entthront. Ronaldo hatte vor seinem Wechsel zu Juventus Turin in diesem Sommer gemeinsam mit Modric bei Real Madrid die Champions League gewonnen.

Zur Ehrung am Donnerstag erschien der Portugiese nicht. "Fußball wird auf dem Platz gespielt, und da hat Cristiano den Sieg gebracht", sagte Mendes. "Er hat 15 Tore in der Champions League erzielt und Real Madrid damit erneut zum Titel getragen."

Auch Juventus kritisiert die Wahl von Modric

Auch Ronaldos neuer Klub ließ Unverständnis ausrichten. "Der Preis bezieht sich auf die Champions League, nicht auf die Weltmeisterschaft", sagte der Sportlicher Leiter Giuseppe Marotta. "Ich denke, dass Cristiano Ronaldo in diesem Wettbewerb für die größten Emotionen und die schönsten Tore gesorgt hat."

Zwischen dem 18. Juli und 3. August hatten 80 Trainer von Mannschaften abgestimmt, die in der vergangenen Spielzeit an der Gruppenphase der Champions oder der Europa League teilnahmen. Sie durften allerdings nicht für ihre eigenen Spieler stimmen. Zudem gaben 55 ausgewählte Journalisten aus den Uefa-Mitgliedsländern ihre Stimme ab. (sid, 31.8.2018)